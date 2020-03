Stadia : Trois titres Ubisoft intègrent la plateforme

Doucement mais sûrement, Google continue d’étoffer le catalogue des jeux accessibles sur Stadia. Cette fois, la plateforme de cloud gaming s’apprête à accueillir trois jeux Ubisoft dont Tom Clancy’s The Division 2.

Cross-play et cross-progression au lancement

Le TPS post-apocalyptique et son extension Warlords of New York rejoindront le catalogue dans trois jours, soit le 17 mars. D’après le blog communautaire de l’entreprise américaine, le titre proposera le cross-play et la cross-progression avec la version PC dès son arrivée sur la plateforme. Il vous permettra aussi d’utiliser le Stream Connect, fonctionnalité qui vous permet de suivre ce que voient vos coéquipiers sur une partie de votre écran.

Les deux autres titres qui intégreront Stadia sont The Crew 2, un jeu de courses sur terre, mer et dans les airs en monde ouvert, et Monopoly, l’adaptation du très célèbre jeu de plateau développée par Engine Software sortie sur Switch en 2017. Ils seront respectivement disponibles sur Stadia le 25 mars et le 28 avril prochain.