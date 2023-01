The Crew 3 devrait être annoncé dès demain à 18 heures

Avec toutes les annulations et les reports qui entourent les projets d’Ubisoft, l’éditeur français a bien besoin d’une bonne nouvelle et d’un peu d’engouement autour de l’un de ses titres. C’est pourquoi il ne va probablement pas attendre la période estivale ou un nouvel Ubisoft Forward (ni une émission d’un constructeur) pour annoncer The Crew 3, qui fait l’objet de plusieurs fuites depuis quelques semaines maintenant.

The Crew 3 ou The Crew Motorfest ?

Tomorrow. 5PM UTC/9AM PST. — The Crew 2 (@TheCrewGame) January 30, 2023

Ubisoft laisse peu de place au doute en répondant à un tweet concernant l’annonce de The Crew 3 pour cette année. Le compte officiel de la licence nous donne clairement rendez-vous pour une annonce qui aura lieu demain, le mardi 31 janvier à 18 heures, et qui devrait en toute logique nous révéler les premières images de ce troisième épisode.

Selon plusieurs personnes toujours bien informées comme Tom Henderson, ce nouvel épisode serait nommé The Crew Motorfest et prendrait place sur l’île d’Oahu sur l’archipel d’Hawaï. Que cela soit vrai ou non, on en saura bien plus dans un peu moins de vingt-quatre heures avec espérons-le, quelques séquences de gameplay à se mettre sous la dent et une date de sortie qui nous ferait oublier que pendant ce temps, Skull & Bones est toujours à la dérive.