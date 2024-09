Un mode hors-ligne sera ajouté sur The Crew 2 et sur The Crew Motorfest pour qu’ils soient jouables après l’arrêt des serveurs

Le cas du premier épisode n’est pas réglé

Le funeste destin de The Crew profitera finalement au reste de la série. Ubisoft dit avoir tiré les leçons de ce premier épisode et du mécontentement de la communauté, en s’engageant pour la préservation des deux autres jeux. Dans un message vidéo, on apprend donc que The Crew 2 et The Crew Motorfest disposeront un jour d’un mode hors-ligne, afin que l’arrêt des serveurs ne prive pas le public de ces deux jeux.

Nous souhaitons aborder vos inquiétudes concernant l'accès aux jeux The Crew et affirmons aujourd'hui notre engagement sur le futur de The Crew 2 et de The Crew Motorfest. Les deux jeux seront jouables sur le long terme avec un mode hors ligne qui sera déployé dans le futur. pic.twitter.com/edEQREAp33 — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) September 10, 2024

Une bonne nouvelle pour les communautés des deux titres, notamment pour The Crew Motorfest, le dernier épisode en date puisque désormais, il est plus facile de s’investir dans le jeu lorsque l’on sait qu’il ne disparaitra pas du jour au lendemain.

En revanche, aucun mot n’est adressé à l’encontre de The Crew premier du nom, alors que c’est suite à sa disparition que tout ce débat est né. Il ne devrait donc pas y avoir de mode offline pour ce jeu, sauf si Ubisoft change d’avis.