The Blood of Dawnwalker ressort les crocs dans une très longue vidéo de gameplay

Avec deux façons de venir à bout d’une quête

Cette fois-ci, ce sont 28 minutes de gameplay qui vous attendent dans cette vidéo de The Blood of Dawnwalker, qui est narrée par Ariana Siakiewicz, l’une des scénaristes de ce projet. On découvre ici la suite de la quête initiée dans la vidéo publiée en juin dernier, avec deux manières différentes de la résoudre afin de montrer les possibilités offertes par ce RPG.

Autrement dit, une première partie qui se concentre sur ce que pouvez faire lorsque le soleil est levé, et une autre dans la pénombre de la nuit. La journée, l’enquête est privilégiée avec des phases de dialogues à choix, et la nuit, votre instinct de vampire vous poussera à la discrétion et à une approche un peu plus violente. Côté combat, on voit que le studio est à l’écoute et à fait en sorte d’intégrer une option pour reculer légèrement la caméra de l’épaule de Coen lorssqu’il dégaine son épée.

The Blood of Dawnwalker est attendu dans le courant de l’année 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.