The Alters

The Alters est un jeu d'aventure et de survie développé et édité par 11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk). Dans ce titre qui semble tout autant décalé que nébuleux, le joueur ou la joueuse incarne Jan Dolski, un simple travailleur contraint de créer des versions alternatives de lui-même afin de survivre sur une planète sur laquelle il a atterri en catastrophe.