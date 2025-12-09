The Alters reçoit une mise à jour gratuite massive, avec un mode Photo et un mode « Relax »

Jouez aux cartes avec vos autres vous

Cette mise à jour gratuite de The Alters a été présentée hier, à l’occasion d’un showcase spécial made in 11 bit studios, faisant le tour des productions maison de ce studio. Désormais disponible, cette update vous permet notamment de prendre vos plus beaux clichés de Jan, Jan, Jan, Jan ou encore Jan via un mode Photo qui autorisera quelques folies. On retrouve également un mode Relax, qui est un nouveau mode de difficulté pour celles et ceux qui veulent diminuer le challenge et simplement profiter de cette étonnante histoire.

De plus, cette mise à jour introduit aussi un nouveau système de sauvegarde, qui va maintenant vous permettre de sauvegarder automatiquement dès que vous quittez le jeu, ainsi que durant les points clés de l’histoire, afin de ne plus avoir de mauvaises surprises.

Côté nouveau contenu, un nouveau module sera à installer dans votre base et sera le lieu où vous pourrez jouer à un nouveau jeu de cartes, tandis qu’une nouvelle quête sera proposée, liée à cette activité. Rajoutez à cela des nouvelles options de personnalisation pour votre tenue spatiale ainsi que pour votre base, et vous avez là pas mal de raisons de relancer le jeu.

The Alters est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test complet pour en savoir davantage à son sujet.