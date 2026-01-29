The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline : Un nouveau thriller psychologique annoncé sur PC et consoles par le studio italien One-O-One Games

Une démo disponible le 19 février sur Steam

Souhaitant nous proposer une réinterprétation à la fois sombre et moderne de la Divine Comédie, œuvre du 14ème siècle la plus célèbre créée par le poète italien Dante Alighieri, ce jeu d’aventure en vue à la 1ère personne nous mettra dans la peau de Gabriele Alighieri, un homme présenté comme « écrasé par le poids d’un héritage qu’il n’a jamais demandé ». En effet, après avoir passé une grande partie de sa vie à fuir son destin, celui-ci est contraint de retourner dans la demeure ancestrale de sa lignée afin d’accomplir le Rituel qui protègera sa famille et le monde des horreurs enfermées dans les Enfers.

Côté gameplay, le titre intègrera une expérience principalement axée sur la narration, l’exploration et l’ambiance, et surtout dépourvue de combats. Dans le but de maintenir les portes de l’Enfer verrouillées, nous devrons récupérer les pages magiques perdues de la Divine Comédie, en résolvant des énigmes ésotériques à travers deux réalités : la Villa Alighieri et « le Plongeon », une étrange dimension dont franchir le seuil nous emmène dans « un reflet déformé des profondeurs infernales ».

The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline arrivera à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. S’il a réussi à piquer votre curiosité, notez que vous pourrez en avoir un premier aperçu par le biais d’une démo qui sera disponible sur Steam le 19 février prochain, à l’occasion du Steam Next Fest: February 2025 Edition.