The Suicide of Rachel Foster

Jeu développé par ONE-O-ONE Games et édité par Daedelic Entertainment, The Suicide of Rachel Foster vous met dans la peau d'une jeune femme qui devra faire face à son passé lorsque celle-ci hérite d'un hôtel familial dans lequel elle se retrouve coincée à cause d'une tempête de neige. La protagoniste comprendra alors que le lieu de son enfance cache bien plus de secrets qu'elle ne le pensait.