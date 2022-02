Aftermath

Aftermath est un jeu d'action et d'aventure développé par One-O-One Games et édité par Meta Publishing. Se définissant comme un thriller psychologique, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l'histoire de Charlie Gray, une ingénieure et astronaute européenne de talent dont l'esprit a été brisé à cause de plusieurs événements traumatisants. Malgré son instabilité psychologique, elle doit tout faire pour retrouver sa fille Sammy dans un monde désolé et défragmenté.