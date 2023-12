Tekken 8 : Sergei Dragunov vient souffler le froid dans une nouvelle vidéo

Avec le R le plus roulé possible

On aurait pu s’attendre à voir Bandai Namco se conserver ce trailer pour les Game Awards, à moins qu’il ne soit en train de prévoir autre chose de plus excitant pour Geoff Keighley, mais la vidéo de présentation de Sergei Dragunov est maintenant disponible. « L’Ange Blanc de la Mort » (comme dirait Vincent Cassel) rampe jusqu’à nous afin de présenter ses nouveaux coups et son attaque finale, qui vient littéralement briser la glace. Le soldat russe est un homme de peu de mots, mais il sait s’imposer sur le ring avec un charisme évident.

Tekken 8 sortira le 26 janvier 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.