Teasers, événement, avant-première : Fortnite croit très très fort à son Chapitre Sept

La hype monte doucement à l’approche de l’événement Heure Zéro dans Fortnite. Alors qu’un compte à rebours officiel est désormais affiché sur la place centrale de Springfield, les comptes officiels du jeu délivrent depuis plusieurs jours des informations capitales sur ce qui arrive dans le Battle Royale, avec enfin un gros retour sur l’Histoire du jeu et notamment des Sept, ce groupuscule mystérieux maintes fois apparu notamment dans les premiers chapitres du jeu. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que ce prochain chapitre n’est pas numéroté mais intitulé « Sept » en référence à nos visiteurs mystérieux.

L’Heure Zéro approche

Avant d’aborder le chapitre Sept et ses premières informations, rappelons quelques détails sur l’événement Heure Zéro qui nous attend prochainement : l’ouverture des portes est prévue pour le Samedi 29 novembre à 19h20 dans un mode de jeu qui lui sera dédié. L’événement débutera lui à 20h pétantes pour une durée encore inconnue. Comme à l’accoutumée, un temps mort devrait prendre la suite de l’événement pour nous proposer le Chapitre Sept dès le lendemain matin. Nous ne manquerons pas, comme d’habitude, de vous faire découvrir toutes les nouveautés dès dimanche.

Peu d’informations ont fuité concernant cet événement, mais les comptes officiels du jeu ont partagé ce jeudi la toute nouvelle bande-annonce cinématique nous montrant bon nombre de titans des anciennes saisons, ainsi que le retour du duo Hope/Jones pour tenter une fois de plus de stabiliser les réalités, comme en témoigne le résumé officiel : « Le choc des héros, des méchants et des mondes se concrétise dans l’ultime affrontement pour sauver l’ensemble de la réalité. »

On remarque également un personnage à moto : Kill Bill. Le fruit d’une nouvelle collaboration ? La présence de Quentin Tarantino à l’événement IRL organisé à Los Angeles pour une sélection de streamers triés sur le volet pour découvrir en avant-première le Chapitre Sept a fini de vendre la mèche, à tel point que Fortnite semble annoncer que Kill Bill serait l’un des personnages centraux de la Saison 1 du Chapitre Sept, probablement dans le passe de combat. Difficile pourtant à cette heure de valider ou non le nom de la saison par rapport à ce visuel.

La vengeance est un plat qui se mange froid. 30.11.25 pic.twitter.com/8Hzv8tyZUL — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) November 20, 2025

Avec tout ce teasing et l’annonce aussi précoce, Fortnite prépare probablement l’un des événements les plus majeurs de son Histoire, et connaît ses faiblesses : la résistance des serveurs. Il n’est pas rare de voir le matchmaking perdre pied lors de ce genre d’événements en direct, c’est pour cela que les développeurs recourent à des phases de test pour évaluer la résistance des serveurs. Ces jeudi 20 et vendredi 21 novembre à 19h40, vous pouvez retrouver un menu dédié dans le menu principal pour participer à un stress test. Petit cadeau : participer à ces tests vous permettra d’obtenir 80 000 EXP soit l’équivalent d’un niveau du passe de combat.

Aidez-nous à tester la résistance des serveurs pour l'événement de fin de chapitre et obtenez 80 000 EXP ! 📅 Jeudi 20 novembre et vendredi 21 novembre à 19h40.

🤝 Un nouveau mode « Epic Event Test » apparaîtra pour que vous puissiez vous joindre à nous et nous aider à préparer… — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) November 18, 2025

De grosses nouveautés dans le Chapitre Sept ?

Après son histoire basée sur les Sept, nul doute que Fortnite attendait avec impatience l’arrivée de ce chapitre pour répondre à bon nombre de questions des joueurs et joueuses les plus assidus. Une première saison qui, selon les rumeurs émanant des leakers, serait en partie dédiée à l’Amérique, avec des biomes diversifiés allant d’un désert comme le Nevada à de larges zones urbaines, comme on a pu le voir dans les premiers extraits dévoilés officiellement dernièrement.

Un premier aperçu du champ de bataille à venir. pic.twitter.com/gTJpaoW4fC — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) November 20, 2025

En attendant, la vie continue dans les autres modes

Vous le savez bien, Fortnite est devenue une super-expérience un peu fourre-tout qui réunit une tonne de collaborations, de cartes créées par la communauté, mais aussi de modes de jeu plus ou moins populaires.

Tandis que la saison dédiée aux Simpson bat encore son plein pour une dizaine de jours (avec un nouveau mini-épisode ayant fait débarquer des clones d’Homer avant l’arrivée d’un Homer géant la semaine prochaine), le mode Blitz se met aussi à jour dès ce 21 novembre avec une nouvelle carte dédiée au phénomène Stranger Things, avec bien entendu de tout nouveaux skins inspirés des personnages du groupe et de Vecna.

Time is almost up. And when we begin, a new map will appear in Blitz.

11.21.25 pic.twitter.com/UhuSV70K59 — Fortnite (@Fortnite) November 20, 2025

Une fois de plus, Fortnite renforce donc son influence dans le domaine du métavers et du jeu service par « excellence » avec une communauté toujours aussi présente et engagée. Les futures collaborations évoquées (à savoir Retour vers le Futur ou encore Bob l’éponge) ne permettront pas d’endiguer le rouleau-compresseur de pop culture du Battle Royale d’Epic Games. On rappelle que le jeu est désormais disponible sur Xbox PC depuis quelques jours avec désormais l’abonnement au Club de Fortnite inclus dans votre abonnement Xbox Game Pass Ultimate.