Epic Games va autoriser le moteur Unity pour créer des jeux au sein de Fortnite

Unity veut reconquérir le marché

Mais avant de passer à cette collaboration, Unity a profité de son Unite 2026 pour faire quelques annonces qui devraient aider les studios et développeurs à travailler sur ce moteur. La première d’entre elles concerne un outil inédit qui va permettre de réaliser des portages et des sorties multiplateformes plus facilement, ce qui tombe à pic dans la mesure où l’industrie s’éloigne des exclusivités. Cela permettra aussi de faciliter le développement de jeux mobiles pour les porter sur iOS et Android.

Ensuite, Unity annonce avoir signé un contrat pour plusieurs jeux avec 2K Games. Le premier jeu qui en bénéficiera est PGA Tour 2K25, et plus précisément sa version Nintendo Switch 2, notamment afin de montrer que le moteur est prêt pour cette machine. Le portage en question sera disponible sur la console de Nintendo dès le 6 février 2026.

Fortnite s’ouvre un peu plus

Mais l’annonce la plus étonnante du lot reste celle d’un partenariat entre Unity et Epic Games. Deux entreprises rivales, qui sont désormais main dans la main grâce à Fortnite. Il sera ainsi bientôt possible de porter des jeux Unity au sein du fourre-tout qu’est le jeu d’Epic Games.

Cette ouverture vient aussi d’Unity, qui a ouvert les vannes autour de sa plateforme de commerce sur de nombreux supports, permettant au passage aux développeurs sur Unreal Engine de gérer plus facilement la gestion de leurs jeux (au niveau des prix, des promotions…) sur différentes plateformes. En retour, des jeux Unity pourront être publiés dans Fortnite.

Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, déclare :

« Tout comme aux débuts du web, nous pensons que les entreprises doivent collaborer pour construire un métavers ouvert, interopérable et équitable. En travaillant avec Unity, nous espérons pouvoir aider les développeurs à créer des jeux, à toucher un public plus large et à célébrer des victoires personnelles. »

Cela devrait être possible dès l’année prochaine, sans date plus précise pour le moment. Un pas assez significatif dans l’ouverture de l’écosystème de Fortnite.