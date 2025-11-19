Epic Games va autoriser le moteur Unity pour créer des jeux au sein de Fortnite

Dire que Unity n’avait plus la cote en ce moment serait un euphémisme tant l’entreprise a défrayé la chronique avec de nombreuses polémiques ces derniers temps. Soucieux de se racheter une image, Unity avait beaucoup d’annonces à faire pour préciser sa stratégie future, notamment en mettant une collaboration des plus inattendues avec l’un de ses plus grands rivaux, Epic Games.

fortnite mascottes

Jaquette de Fortnite
Fortnite
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : 25/07/2017

