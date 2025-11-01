Fortnite x Les Simpson : Toutes les nouveautés de cette mini-saison totalement inédite pour le Battle Royale

L’heure d’allumer la téloche !

Prévue pour durer du 1er novembre au 28 novembre, cette mini-saison des Simpson vous transportera au cœur de la ville de Springfield. Et parmi les nouveautés à savoir pour cette saison, on peut notamment citer la possibilité de briser des fenêtres quand vous sautez en direction des bâtiments. Le canapé mythique des Simpson est également présent pour vos parties entre amis, tandis qu’une pluie de donuts devrait s’abattre très prochainement sur l’île.

Pour commencer, dès votre première connexion, vous recevrez en cadeau deux fonds d’écran et une pioche, le tout aux couleurs de cette nouvelle saison très jaune, comme on peut déjà le constater avec les membres du « Passe de combat Springfield » de cette saison événement.

Ainsi, on va pouvoir gravir les échelons du Passe de combat Springfield qui dispose de 7 pages (à débloquer contre 950 v-bucks) pour obtenir les personnages suivants :

Marge Simpson

Ned Flanders

Poiscaille Blinky

Homer Récompenses bonus : une variante

Skin de milieu de saison (11 novembre) : Banane de Springfield

Maggie, la plus jeune des filles de la famille, fera aussi partie du set des Simpson en tant que Planeur, dans un caddie de supermarché, clin d’œil au générique de la série, tout comme les aliens Kang et Kodos. À noter que le premier pallier vous débloquera Bananou, le premier compagnon du jeu (voir notre article dédié).

Pour obtenir le planeur Kang et Kodos

Associez vos comptes Epic et MyDisney via « Applications et comptes » avant le 28 février 2026. Si vous associez vos comptes maintenant ou s’ils étaient déjà associés, vous recevrez ce planeur dans votre casier avant le 15 novembre.

Pour obtenir le revêtement Les Siiimpsooooon…

Du 1er novembre à 21h30 au 3 novembre à 5h59, regardez n’importe quels streams de la catégorie Fortnite sur Twitch pendant une durée cumulée d’au moins 30 minutes pour déverrouiller le revêtement

Une visite guidée ?

Qui dit nouvelle saison dit aussi nouvelle carte dédiée. Cette saison spéciale Simpson ne fait pas exception avec une carte entièrement Simpsonisée avec des lieux bien connus.

La nouvelle carte est plus petite que d’habitude, les matchs se feront donc à 80 contre 100 habituellement. Des lieux emblématiques sont présents comme la centrale nucléaire, la place centrale de la ville, mais aussi le quartier des Simpsons ou le Krusty Burger.

Le concept de Multivers

Comme Les Simpson est une série télévisée vieille de plus de 35 ans, il n’est pas facile de se renouveler. La présence d’un tel show dans Fortnite n’est donc pas anodine, et Disney semble avoir mis le paquet en décidant de produire des courts-métrages chaque semaine. Le premier a été diffusé à la suite de l’événement et nous montrait les débuts d’Homer en « dieu du fragment du point zéro », mais celui-ci et tous les prochains seront disponibles sur l’onglet Courts métrages animés de la zone des Quêtes du jeu, mais aussi sur la plateforme Disney +, dans la Collection Les Simpson. Le premier est déjà disponible en français, bien évidemment avec les voix officielles de la série d’animation.

Voici les dates et noms de ces futurs petits épisodes censés illustrer les nouveautés de gameplay à venir dans la saison :

1er novembre – « Apocalypse t’oh » – Déjà disponible

10 novembre – « Tempête de donuts géants »

17 novembre – « Mes clones, ma faim et moi »

24 novembre – « L’incroyable Homer »

La suite déjà connue ?

Enfin, sachez que Fortnite a déjà teasé l’événement de fin de saison, déjà prévu pour le 28 novembre, date à laquelle prendra fin cette mini-saison et par la même occasion le Chapitre 6 du Battle Royale.

« Mais qu’est-ce que c’était que ce démon ?! Quelque chose d’énorme arrive à la fin du mois, restez à l’affût pour en savoir plus sur notre événement de Fin de chapitre le 29 novembre… »

Compte officiel Fortnite FR sur X

En attendant, la nouvelle saison Fortnite x The Simpsons est désormais bien en ligne. Vous pouvez en profiter sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming. Pensez à utiliser notre code créateur ACTUGAMING dans vos achats en boutique pour soutenir le site en ce lancement de saison.