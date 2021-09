Un premier teaser pour le nouveau RPG de Sega, qui sera finalement un jeu mobile

On apprenait hier que Sega était sur le point de lever le voile sur un nouveau RPG, et que l’annonce serait faite lors du Tokyo Game Show. Les spéculations autour du projet étaient alors nombreuses, mais l’heure n’est désormais plus aux fantasmes, puisque l’éditeur japonais a déjà dévoilé un teaser de son prochain titre, qui sera… un jeu mobile.

Un premier aperçu du jeu mobile

Ce n’est sans doute pas ce à quoi l’on s’attendait hier lorsque l’on apprenait que Sega travaillait sur RPG. Vous pouvez donc oublier les théories à propos d’un Yakuza 8 ou d’un RPG d’Atlus, puisque le jeu qui était mentionné était en réalité celui que l’on découvre aujourd’hui en vidéo, prévu pour les plateformes mobiles.

On découvre donc un premier aperçu du style visuel de ce RPG, mais on en sait pas plus pour le moment. Sega prévient que d’autres informations seront partagées lors de la présentation qui aura lieu au Tokyo Game Show dans quelques jours. Un site officiel pour ce RPG a été ouvert pour patienter jusqu’au reveal du jeu.