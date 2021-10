Sin Chronicle, le nouveau RPG mobile de Sega, fait longuement ses présentations

Plus tôt en septembre, Sega avait annoncé travailler sur un nouveau RPG. Après quelques espoirs d’un titre plus massif sur console, on a rapidement appris qu’il s’agirait d’un jeu à destination de nos smartphones. Sin Chronicle, c’est le nom de ce nouveau projet, et il a logiquement profité du Tokyo Game Show pour se présenter en détails et nous montrer ses mécaniques de gameplay en vidéo.

Une date japonaise est connue

Dans la continuité de Chain Chronicle, précédent succès mobile de Sega, Sin Chronicle prend la forme d’un RPG mobile au tour par tour. Les décisions auront une grande importance puisque le titre n’hésite pas à mettre en avant un « choisissez votre propre fin » dans sa description officielle. Le joueur aura alors des choix cornéliens à l’issu des chapitres, et il faut choisir qui vivra et qui mourra.

A vous de décider du destin des protagonistes et il n’y aura aucun retour en arrière possible. L’intrigue va ainsi évoluer en fonction des personnages que vous allez croiser et des choix entrepris. Et aux côtés des affrontements tactiques, le jeu propose également de l’exploration libre où l’on pourra parcourir de vastes zones. Un aperçu des mécaniques a été présenté pendant le live de présentation au Tokyo Game Show, dont la rediffusion est disponible un peu plus bas.

Enfin, notons une bande-son prometteuse, avec un casting vocal de qualité (Aoi Yuki qui campera deux personnages, seiyū réputée pour jouer Diane dans Seven Deadly Sins ou encore Futaba Sakura dans Persona 5 ou encore Yuichi Nakamura, la voix de Gojou Satoru dans Jujutsu Kaisen) mais aussi de nombreuses artistes à la baguette. Kevin Penkin (Necrobarista, Tower of God, Made in Abyss) en sera le compositeur principal et sera épaulé de grands noms avec Kenji Ito, Masashi Hamauzu, Yoko Shimomura, Masato Koda, Yasunori Mitsuda ou encore Yuzo Koshiro.

Sin Chronicle est prévu le 15 décembre sur iOS et Android au Japon. Pour l’instant, rien n’a été confirmé pour l’Europe et difficile de savoir s’il sortira des frontières nippones, bien que les ambitions affichées laissent un petit espoir pour une localisation occidentale.