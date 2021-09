Sega annoncera un RPG lors du Tokyo Game Show 2021

Sega Atlus avait déjà évoqué ses streams prévus à l’occasion du Tokyo Game Show et en plus de sa propre chaîne, l’éditeur tiendra une présentation sur la chaîne officielle du TGS. Et la description de l’évènement vient d’être mise à jour pour ajouter un détail intéressant…

Sega aime toujours autant les RPG

La description indique que cette présentation servira à donner des nouvelles des prochains titres Sega et Atlus mais aussi à dévoiler d’un « nouveau RPG de Sega ». Alors forcément dans un premier temps, on pense à Persona qui promet de nombreuses annonces pendant quelques mois mais on imagine que le texte parlerait plutôt du nouveau RPG d’Atlus dans ce cas, vu le teasing déjà en cours.

Si on se penche uniquement du côté Sega, un Yakuza 8 vient forcément en tête vu la tournure du dernier épisode mais cela nous semble encore un peu tôt. Même idée pour Sakura Wars puisque le nouvel épisode est sorti au Japon à quelques semaines d’écart de Yakuza: Like A Dragon.

Si on y ajoute les Tactical-RPG, on pourrait très bien avoir un nouveau Valkyria Chronicles. Du côté des choses moins probables mais pas impossibles, on pense forcément à du Shining ou un Phantasy Star en solo. Mais pour vraiment se faire du mal, on peut toujours se mettre à espérer un retour de Skies of Arcadia.

Bref, l’attente risque d’être longue d’ici la présentation qui aura lieu le vendredi 1er octobre à 15h, heure française.