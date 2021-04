Tandem: A Tale of Shadows dévoile son histoire avec un trailer exclusif

Tandem: A Tale of Shadows avait marqué les esprits lors de sa présentation durant notre AG French Direct, notamment grâce à sa direction artistique intrigante et son concept atypique, qui nous permet de manipuler deux personnages dans des espaces différents. Le jeu de Monochrome Paris et Hatinh Interactive nous présente aujourd’hui un tout nouveau trailer, en exclusivité pour ActuGaming, qui nous en dit cette fois un peu plus sur son histoire.

Le secret des Kane

Le titre nous embarquera dans le périple d’Emma, une jeune fille âgée de 10 ans qui est fascinée par la famille des Kane, une famille d’illusionnistes, et qui va enquêter sur la disparition inexpliquée de Thomas Kane. Alors qu’elle se rend au manoir de la famille pour y débuter son investigation, elle croise la route de Fenton, un ours en peluche peu banal qui se dirige lui aussi vers la résidence des Kane. Les deux vont alors s’allier pour s’aventurer dans l’étrange manoir, qui réserve bien des surprises.

Tandem: A Tale of Shadows met justement ce duo si unique au centre de son gameplay avec deux façon de jouer différentes. Lorsque le joueur contrôle Emma, il peut avancer dans le manoir avec une caméra en vue du dessus, tandis que Fenton sera jouable en 2D dans les mêmes environnements, en se déplaçant à travers les ombres.

Mêlant plateformes et énigmes, le jeu nous demandera donc de paver un chemin pour ce duo de protagonistes en utilisant divers éléments du décor, tout en affrontant – ou en fuyant – des boss qui viendront se mettre en travers de leur route. Le tout prendra place dans le manoir des Kane, avec une direction artistique évoquant le style de Tim Burton et les récits de Jules Verne ou encore Arthur Conan Doyle.

Tandem: A Tale of Shadows arrivera dans le courant de l’année 2021 sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu, n’hésitez pas à suivre l’équipe de développement sur le site officiel du jeu, Facebook ou Twitter, ou bien le serveur Discord du titre. Vous pouvez également retrouver notre interview avec le producteur du jeu, JB Grasset, réalisée lors de notre dernier AG French Direct.