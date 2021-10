Tandem: A Tale of Shadows nous invite à mener l’enquête entre ombre et lumière dans son trailer de lancement

On vous en avait parlé lors de notre précédente édition de l’AG French Direct, Tandem: A Tale of Shadows est le prochain titre de Monochrome Paris et de Hatinh Interactive, qui s’apprête à sortir tout bientôt. Emma et sa peluche partiront à l’aventure dès ce jeudi, et on vous dévoile en exclusivité le trailer de lancement du jeu.

Le manoir aux milles pièges

Ce nouveau trailer nous présente donc l’histoire du jeu (n’oubliez pas d’activer les sous-titres sur la vidéo YouTube), qui met en scène Emma, une jeune fille intriguée par la disparition de Thomas Kane, le fils d’une célèbre famille. Elle va alors enquêter en se rendant au mystérieux manoir des Kane, accompagné par son ours en peluche Fenton, qui peut se glisser dans les ombres pour aider Emma à résoudre des puzzles et avancer dans l’édifice.

Le titre alterne alors entre deux gameplay selon le personnage que l’on contrôle, avec une caméra en vue du dessus pour Emma, tandis que les phases avec Fenton sont en 2D. Il faut alors jouer sur la lumière et les ombres pour créer des plateformes pour l’ours en peluche, qui aidera à passer certains mécanismes. On voit ici de nombreux extraits de gameplay qui nous présentent divers pièges et puzzles auxquels notre duo atypique devra faire face.

Tandem: A Tale of Shadows sera disponible dès le 21 octobre, soit demain sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Retrouvez le jeu sur Steam et GOG.com.