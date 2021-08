Tandem: A Tale of Shadows sortira le 21 octobre prochain

Cela fait plusieurs fois que l’on vous parle de Tandem: A Tale of Shadows, notamment depuis son passage lors du dernier AG French Direct. Le titre revient aujourd’hui sur le devant de la scène pour nous annoncer une bonne nouvelle, à savoir sa date de sortie.

Emma et Fenton débutent leur aventure en octobre

Prenez donc vos agendas, puisque Tandem: A Tale of Shadows arrivera donc un peu avant Halloween, et plus précisément le 21 octobre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Le titre de Monochrome nous fera incarner deux personnages bien distincts, Emma et sa peluche Fenton, qui partent à la recherche de Thomas Kane, l’enfant d’une famille célèbre qui a disparu mystérieusement. Il faut alors alterner entre les deux personnages pour changer de dimension, avec Fenton qui se déplacera dans les ombres.

Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.