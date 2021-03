Tandem: A Tale of Shadows dévoile un trailer de gameplay ainsi que des images inédites

Développé par Monochrome Paris et édité par Hatinh Interactive, Tandem: A Tale of Shadows s’est montré en vidéo au cours du deuxième AG French Direct.

Ce petit jeu à la direction artistique envoûtante a donc fait l’objet d’images inédites, lui qui est attendu cette année sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.

Et vice et versa

Proposant un gameplay plutôt original, rappelons que Tandem: A Tale of Shadows vous laisse incarner Emma, accompagnée de son ours en peluche Fenton, en quête de retrouver Thomas, son frère disparu, à l’intérieur d’un manoir empli de mystères et de magie.

Et si ce gameplay attire particulièrement l’attention, c’est parce que, partant d’une base a priori classique issu d’un mélange puzzle/plateforme, l’intérêt réside dans l’usage des perspectives.

Les séquences avec Emma se jouent en vue du dessus, et celles avec Fenton se déroulent en vue de côté. Le tout s’harmonise via la réciprocité des actions que les personnages effectuent chacun de leur côté.

Ainsi, avec la lumière de sa lanterne, Emma peut par exemple orienter l’ombre de sorte à créer un passage pour Fenton, lequel devient apte à avancer et ouvrir à son tour le chemin du point de vue d’Emma.

Switcher entre les deux héros et jouer avec les perspectives forment le cœur de l’expérience de jeu proposée par le studio parisien, ce qu’illustrent idéalement les images du jour.

Tandem: A Tale of Shadows arrivera donc cette année sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.