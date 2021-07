Tandem A Tale of Shadows : Un puzzle/platformer magnifique, premier avis en vidéo

En développement depuis un petit moment, Tandem A Tale of Shadows était l’une des belles surprises de la dernière édition de l’AG French Direct. Jeu de plateforme et d’énigmes, on y suit les aventures de la jeune fille Emma qui décide d’enquêter sur la disparition de Thomas Kane, un célèbre enfant magicien.

Accompagnée de son fidèle ourson en peluche, elle va s’aventurer dans le manoir des Kane, un endroit mystérieux qui regorge de secrets. On a pu y jouer lors d’une démo, et l’on vous explique tout ce qu’il faut savoir sur le jeu. Parfait pour attendre sa sortie fixée à la fin de l’année 2021. Tandem A Tale of Shadows sortira sur PC, PS4, Xbox One et Switch.