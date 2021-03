Tandem: A Tale of Shadows

Tandem: A Tale of Shadows est un jeu de plateformes-réflexion. Le célèbre enfant magicien Thomas Kane a disparu de Londres, époque victorienne. Et puisque la police ne fait rien pour le retrouver, Emma a décidé de mener l'enquête avec Fenton son ours en peluche. Elle part donc explorer donc le manoir déserté des Kane. Le jeu alterne entre deux phases de gameplay. Emma évolue dans le manoir avec une caméra vue de dessus et elle doit résoudre des énigmes pour permettre à Fenton d'avancer dans le monde des ombres dans un style 2D. Le jeu propose 48 niveaux répartis entre 5 mondes aussi inquiétants que sublimes.