Talisman Diablo 4 : comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité d’amélioration de personnage ?

Vous vous posez des questions concernant le talisman dans Diablo 4: Lord of Hatred ? Suivez notre guide pour mieux comprendre toutes les subtilités de cette nouvelle fonctionnalité d’amélioration de personnage !

Comment se débloque le talisman dans Diablo 4 ?

Nous avons pu le dire au début de notre article, mais sachez tout d’abord que le talisman n’est pas accessible à tous les joueurs de Diablo 4. En effet, seuls ceux disposant de l’extension Lord of Hatred peuvent profiter de cette nouvelle fonctionnalité qui vise à améliorer les performances de votre personnage.

Enfin, vous pouvez naturellement le débloquer en suivant l’histoire principale de l’extension. Cette nouvelle fonctionnalité intervient très rapidement, alors prenez un peu votre mal en patience pour débloquer le talisman horadrique. Il vous sera donné par Lorath à la suite de vos déboires avec la reine de Skovos.

À quoi sert le talisman dans Diablo 4 ?

Le talisman est une fonctionnalité de progression et de personnalisation qui récompense la configuration et la spécialisation d’ensemble. Une fois débloqués, les charmes commencent à apparaître, et les personnages-joueur peuvent les placer dans leur talisman pour l’activer.

Le système de talisman repose sur l’utilisation de sceaux et de charmes, permettant d’ajouter des effets supplémentaires tout en introduisant une mécanique de bonus d’ensemble.

En effet, certains charmes viennent de la même famille, ainsi, en formant des ensembles, vous obtiendrez de plus grands avantages. Les bonus peuvent être variés, pouvant toucher vos déplacements, la génération de ressources, le gain d’expérience, l’amélioration de vos statistiques, de vos compétences ou encore le gain d’or ou de matériaux.

La première étape consiste à appliquer un Sceau : celui-ci détermine en même temps le nombre de bonus disponibles et les emplacements de Charmes, pouvant aller jusqu’à six. Plus le Sceau est performant, plus il offre de possibilités. Vous pouvez ensuite insérer vos Charmes dans les emplacements débloqués et les réorganiser librement. Il est bon de savoir que les charmes non uniques qui disposent des mêmes bonus voient leurs effets se cumuler.

Oui, on peut atteindre une vitesse de déplacement de +150 %, on l’a essayé.

Il faut alors retenir que certains charmes appartiennent à des ensembles et confèrent des bonus spécifiques lorsque plusieurs pièces sont équipées, que ce soit partiellement ou intégralement. Ces effets se combinent avec votre équipement pour optimiser votre build, avec des bonus parfois propres à une classe, parfois utilisables par toutes.

Comment obtenir davantage de charmes et de sceaux dans Diablo 4 ?

Les sceaux et les charmes s’obtiennent bien plus facilement qu’on le croit : il tombe aisément sur les adversaires élites disposant d’un affixe, sur les boss de l’histoire, les boss des donjons.

On vous conseille d’en farmer un maximum dans les hauts niveaux de Tourment dans les Vagues Infernales, mais aussi dans la Fosse ou encore dans les Bas-Fonds de Kurast.