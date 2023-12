Sorti en 2021, Tales of Arise a été l’un des meilleurs RPG de cette même année, et sans aucun doute un épisode majeur et important pour la licence. Fort de sa mise en scène, de ses mécaniques et de son évolution graphique, le titre a même été nommé dans les meilleurs jeux. Deux ans plus tard, Bandai Namco s’est dit que ce serait sympa d’y apporter un peu plus de contenu. Seulement voilà, Beyond the Dawn n’est pas un DLC qui régale. Certes, il n’est pas mauvais mais loin d’être à la hauteur de ce que l’on pouvait espérer et l’on vous en parle en vidéo.

Tales of Arise Beyond the Dawn est maintenant disponible au téléchargement sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il sera nécessaire d’avoir avancé dans l’histoire pour le lancer.