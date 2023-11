Tales of Arise : Beyond the Dawn, un DLC qui déçoit ? Notre avis après l’avoir terminé

En 2021, Tales of Arise a marqué un tournant dans la franchise Tales of avec un renouvellement réussi autant dans le fond que dans la forme. Salué par la critique et le public, il a su néanmoins garder cette dimension shonen manga et surtout un gameplay Action-RPG particulièrement addictif. Après une fin aussi belle qu’émouvante, on ne s’attendait pas à une suite en DLC. C’est pourtant ce qui a été annoncé en septembre dernier et avant son lancement officiel ce 9 novembre, nous avons pu le finir à 100% afin de vous dire si ce prolongement vaut le détour.

Conditions de test : Nous avons terminé le DLC à 100% sur PS5 en difficulté modérée sachant que nous avions également terminé le jeu de base à 100% également. Évidemment, cet article va divulguer quelques éléments concernant la fin de Tales of Arise. Si vous ne l’avez pas encore fait, passez votre chemin.

Une cohabitation difficile

Encore aujourd’hui, Tales of Arise est un JRPG que l’on vous conseille vivement si vous n’avez pas eu la chance de l’avoir déjà complété. Nous vous renvoyons à notre test pour plus de détails à ce sujet. Nous l’avions particulièrement apprécié et cela rend la critique de ce DLC, Tales of Arise Beyond the Dawn, d’autant plus amère pour nous. Avant de vous expliquer ce que l’on en pense réellement, rappelons les modalités de ce contenu.

Une fois acquis, il lance une partie indépendante de votre aventure principale. Vous ne conservez pas ce que vous avez acquis, en revanche vous obtenez des bonus en fonction du degré de complétion de votre partie principale. Bien entendu, il est nécessaire de posséder le jeu original pour en profiter. Un an s’est écoulé depuis la victoire du groupe de héros et l’unification de Rena et Dhana, les deux mondes antagonistes. Alphen et Shionne parcourent désormais la planète à la recherche de mausolées laissés à l’abandon pour les sceller grâce aux emblèmes du souverain et de la dame.

Leur périple les amène à rencontrer Nazamil, une jeune fille persécutée, fille d’un seigneur renien et d’une dhanienne, rejetée par les deux peuples qui la voient comme une paria. « Beyond the Dawn » se concentre sur l’histoire de cette énigmatique jeune fille, mais aborde également les tensions post-conflit entre les habitants de Dhana et de Rena : les premiers n’oublient pas l’oppression subie, tandis que les seconds maintiennent un sentiment de supériorité.

Dans ce climat tendu, Alphen s’interroge sur son avenir et sur son rôle en tant que héros, une position compliquée par les attentes élevées des Dhaniens qui le vénèrent et la méfiance des Reniens à son égard.

Un rallongement scénaristique difficilement justifiable

Même si on ne cache pas notre joie de rapidement assister aux retrouvailles du groupe au complet et aux différentes interactions entre eux, ce scénario inédit n’a rien de vraiment palpitant. Nazamil débarque comme un cheveu dans la soupe tandis que les histoires autour de nos héros n’apportent pas grand-chose de plus par rapport à ce que la fin nous laissait entrevoir.

À moins de préparer le terrain pour un potentiel Tales of Arise 2 (ce qui serait assez étonnant), on a du mal à trouver ce rallongement pertinent. Nous sommes réellement devant un DLC fan-service qui ne plaira qu’aux friands de moments « feel-good » pour observer le groupe dans de multiples scènes de vie.

De plus, bien que ces événements soient dévoilés à travers des quêtes secondaires qui maintiennent une certaine uniformité dans leurs objectifs, c’est moins la trame narrative que le manque d’innovation en termes de gameplay et de nouvelles fonctionnalités qui s’avère décevant dans « Beyond the Dawn ». Ce contenu supplémentaire donne l’impression d’un recyclage excessif des éléments déjà présents dans le jeu principal. Les environnements de Dhana sont réutilisés avec de légères modifications dues à l’influence renienne, et les « donjons inédits » ne suffisent pas à renouveler l’expérience. Il est à noter, cependant, que l’extension fait un effort pour intégrer des PNJ connus de l’aventure principale, comme Gourdeno le gastronome itinérant, dans ses nouvelles quêtes.

Néanmoins, pour ceux qui ont déjà exploré le jeu de fond en comble, c’est un sentiment de déjà-vu qui domine, malgré du fan-service appréciable. En ce qui concerne la durée de vie de Tales of Arise : Beyond the Dawn, comptez 5 à 10 heures pour l’histoire principale et une quinzaine d’heure pour le 100%.

Quasiment rien d’inédit

En tant que fan de Tales of, on garde en mémoire les différences entre la version Xbox 360 et la version PS3 de Tales of Vesperia qui faisaient baver de jalousie les joueurs occidentaux avant que celui-ci ne soit disponible officiellement sur PS4 dans une version complète. Pour ce DLC de Tales of Arise, nous avions tout de même quelques attentes légitimes : un ou deux personnages jouables inédits, de nouveaux artes mysthiques (en duo pourquoi pas) et de nouveaux défis… Malheureusement, ces espoirs sont restés vains.

Le DLC ramène tous les personnages au niveau 65 avec un semblant de progression dans le déblocage d’artes et c’est à peu prêt tout. Le bestiaire reste inchangé et seuls quelques boss inédits viennent se rajouter à la liste. Encore une fois, ce sont les quêtes annexes qui incorporent la majorité des nouveautés avec des quêtes dédiés à chaque personnage. Ces dernières sont sans doute le seul point fort de ce DLC puisqu’elles donnent lieu à des moments forts et des combats de boss faisant de jolis clins d’œil au passé de l’histoire originale. Ces missions spécifiques sont aussi l’occasion de débloquer l’unique innovation de gameplay du DLC, renforçant les capacités spéciales de chaque personnage activables via la croix directionnelle en combat.

Enfin, nous avons les quêtes EX qui sont également spéciales, mais qui rentrent purement dans le domaine du fan service avec un sujet que l’on vous laisse découvrir. Il est vraiment dommage de ne pas avoir développé le gameplay avec quelques nouvelles idées ingénieuses mais on espérait surtout des combats inédits contre des personnages de la série Tales of. Le terrain d’entrainement (l’équivalent du colisée dans de nombreux opus) ne propose que quelques combats en solo, en groupe et en survie contre des monstres, mais rien de bien surprenant. Hélas.

Tales of Arise : Beyond the Dawn est une véritable déception. Le DLC n’apporte pas grand-chose de plus à l’aventure principale qui s’était conclue de façon remarquable. En dehors du plaisir de retrouver un groupe auquel on s’est attaché et un fan-service omniprésent, il n’y a pas grand-chose à sauver. Mis à part surfer sur le succès ou préparer une suite peu probable, on ne comprend pas trop l’utilité de la démarche. On vous conseille d’y réfléchir à deux fois avant de vous lancer, contrairement à Tales of Arise qui reste un très bon JRPG.