Tales of Arise en a encore sous le coude avec une version Switch 2 prévue pour le mois de mai

Le jeu arrive sur Switch 2 dans son édition la plus complète

Car oui, Bandai Namco veut décidément tout faire autour de la saga Tales of, sauf sortir un vrai nouveau Tales of. Après de multiples remasters, l’éditeur ressort du placard Tales of Arise, dernier vrai opus en date, avec une version Switch 2 qui permettra de profiter de cet excellent RPG partout avec vous grâce à l’aspect nomade de la console.

Tales of Arise sortira directement dans son édition Beyond the Dawn sur la console de Nintendo, ce qui veut dire que vous y retrouverez le jeu de base ainsi que son gros DLC qui était sorti 2 ans après. À part cela, pas de nouveautés majeures, il s’agit d’un simple portage. Puisque le jeu tournait aussi sur la génération précédente de consoles, cette version Switch 2 ne devrait pas comporter trop de limitations techniques. Vous pourrez retrouver Alphen et Shionne dès le 22 mai prochain, date à laquelle Tales of Arise sera disponible sur Nintendo Switch 2.

En attendant la sortie de cette nouvelle version, n’hésitez pas à lire notre test complet de Tales of Arise.