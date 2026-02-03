Civilization VII célèbre son premier anniversaire avec plein de changements à venir

Mener une seule civilisation jusqu’au bout, ce sera bientôt possible

Première chose à noter, l’arrivée prochaine de la mise à jour 1.3.2, qui ajoutera un peu d’équilibrage (à l’image de l’Empire français qui sera retravaillé) et de confort, avec des menus plus clairs et détaillés. L’IA a également été améliorée pour mieux coller à la personnalité de chaque dirigeant, tandis qu’un nouvel outil vous permettra de mieux voir où il est préférable d’aller étendre votre civilisation. De plus, cette mise à jour ajoutera Gilgamesh au sein des dirigeants, et ce gratuitement.

Firaxis entend également répondre à l’une des demandes les plus importantes des fans de la série. Dans cet épisode, le studio a opté pour un système d’Âges qui faisait évoluer notre civilisation vers une autre. Choix assez controversé pour les habitués, qui préfèrent plutôt contrôler une seule et même civilisation sur toute une partie. Firaxis a bien compris cela, et s’il n’abandonne pas son nouveau système, il prévoit une mise à jour « Test of Time » qui aura pour but de répondre à cette demande. Vous pourrez alors choisir n’importe quelle civilisation dans n’importe quelle période.

Cela s’accompagne de quelques ajustements, comme le fait que chaque civilisation aura son propre « pic », le moment où elle est le plus puissante. En dehors de cet âge d’or, vous pourrez aussi sélectionner certains traits uniques d’autres civilisations pour les mettre en place chez vous. Firaxis prévoit également d’apporter pas mal de changements du côté des victoires et des triomphes afin d’améliorer la rejouabilité. Tous les détails sont à retrouver sur le site du jeu.

La mise à jour « Test of Time » devrait être lancée durant le printemps, mais cela est encore sujet à changement. Pour rappel, une version Apple Arcade de Civilization VII sortira le 5 février.