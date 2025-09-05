2K licencie au sein du studio Firaxis, quelques mois après le lancement de Civilization VII
Civilization VII a connu un démarrage compliqué, et même si Take-Two veut croire en l’avenir du jeu, force est de constater que ce septième épisode part du mauvais pied. Preuve en est que le studio Firaxis ne va malheureusement pas s’en sortir indemne. Le site Game Developer a obtenu la confirmation que des licenciements sont en cours au sein du studio derrière le jeu.
Le démarrage en demi-teinte de Civilization VII se confirme
Lorsque Emma Kidweel, scénariste sur Civilization VII, a déclaré sur son LinkedIn qu’elle avait été touchée par les licenciements chez Firaxis, Game Developer a constaté que d’autres personnes travaillant au studio ont été impactées par cette même décision. Contacté par le site, 2K a ainsi confirmé qu’il avait procédé à des licenciements au sein de Firaxis :
« Nous pouvons confirmer qu’il y a eu une réduction de personnel aujourd’hui chez Firaxis Games, alors que le studio restructure et optimise son processus de développement pour l’adaptabilité, la collaboration et la créativité. »
On ignore cependant combien de personnes ont été mises à la porte, ni ce que cela signifie pour les futures mises à jour de Civilization VII. Ces renvois font suite à ceux chez Cloud Chambers, le studio derrière le prochain BioShock, dont la taille a été réduite d’un tiers. Et ce dans un contexte où, comme le rappelle Game Developer, Take-Two (maison mère de tout ce beau monde) prévoit des résultats records dans les mois à venir avec la sortie de GTA 6.
