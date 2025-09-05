2K licencie au sein du studio Firaxis, quelques mois après le lancement de Civilization VII

Le démarrage en demi-teinte de Civilization VII se confirme

Lorsque Emma Kidweel, scénariste sur Civilization VII, a déclaré sur son LinkedIn qu’elle avait été touchée par les licenciements chez Firaxis, Game Developer a constaté que d’autres personnes travaillant au studio ont été impactées par cette même décision. Contacté par le site, 2K a ainsi confirmé qu’il avait procédé à des licenciements au sein de Firaxis :

« Nous pouvons confirmer qu’il y a eu une réduction de personnel aujourd’hui chez Firaxis Games, alors que le studio restructure et optimise son processus de développement pour l’adaptabilité, la collaboration et la créativité. »

On ignore cependant combien de personnes ont été mises à la porte, ni ce que cela signifie pour les futures mises à jour de Civilization VII. Ces renvois font suite à ceux chez Cloud Chambers, le studio derrière le prochain BioShock, dont la taille a été réduite d’un tiers. Et ce dans un contexte où, comme le rappelle Game Developer, Take-Two (maison mère de tout ce beau monde) prévoit des résultats records dans les mois à venir avec la sortie de GTA 6.