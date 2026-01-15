Emportez Civilization VII partout avec vous grâce à sa version iOS qui arrive via l’Apple Arcade

Civilization VII s’apprête à fêter son premier anniversaire après une année franchement compliquée. Le lancement du jeu aura pour le moins été difficile et Take-Two est même allé jusqu’à reconnaître que cet épisode n’avait pas démarré aussi bien que prévu, tout en ayant foi en Firaxis pour redresser la barre sur la durée. Et si le jeu a déjà reçu pas mal de mises à jour pour corriger les problèmes les plus importants, il va maintenant tenter d’aller séduire un nouveau public qui n’a pas besoin d’un grand écran pour profiter au mieux de sa partie.

Jaquette de Civilization VII
Civilization VII
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2

Date de sortie : 11/02/2025

