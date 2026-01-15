Emportez Civilization VII partout avec vous grâce à sa version iOS qui arrive via l’Apple Arcade
Civilization VII s’apprête à fêter son premier anniversaire après une année franchement compliquée. Le lancement du jeu aura pour le moins été difficile et Take-Two est même allé jusqu’à reconnaître que cet épisode n’avait pas démarré aussi bien que prévu, tout en ayant foi en Firaxis pour redresser la barre sur la durée. Et si le jeu a déjà reçu pas mal de mises à jour pour corriger les problèmes les plus importants, il va maintenant tenter d’aller séduire un nouveau public qui n’a pas besoin d’un grand écran pour profiter au mieux de sa partie.
Mener votre civilisation du bout des doigts
Apple a annoncé qu’une version iOS de Civilization VII allait voir le jour d’ici peu, le 5 février, soit juste à temps pour célébrer le premier anniversaire du jeu de Firaxis. Cette version déboule via le service Apple Arcade, qui permet de profiter de tout un tas de jeux tous les mois sur les appareils Apple.
Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition ne devrait pas faire trop de compromis par rapport à la version de base du jeu, et on imagine que le fait d’avoir conàu ce dernier pour qu’il soit compatible avec la première Switch a aidé à rendre ce portage mobile plus facile à développer. On notera donc des textures un peu plus baveuses que sur PC, mais la grande question réside maintenant dans les contrôles. Le tactile peut assez bien coller avec le genre, mais l’interface très chargée d’un jeu tel que celui-ci nous fait dire qu’il vaudra mieux éviter d’avoir de trop gros doigts, du moins si vous jouez sur iPhone (le problème se pose moins sur un iPad).
Date de sortie : 11/02/2025