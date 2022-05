Sword and Fairy 7 : L’action-RPG sortira cette année sur PlayStation 4 et PlayStation 5

Disponible depuis fin 2021 sur PC, Sword and Fairy 7, l’action-RPG de Softstar Technology (Beijing) Co., Ltd., a partagé un nouveau trailer et des images inédites afin d’annoncer sa sortie cette année, en 2022 sans plus de précisions pour le moment, sur PlayStation 4 et PlayStation 5 au prix de 29,99€ et sous le titre Sword and Fairy: Together Forether.

Pas de version physique ni de localisation française en Occident

Prévu pour être commercialisé uniquement au format numérique et jouable avec des sous-titres anglais mais pas français dans nos contrées selon Gematsu, cet épisode permettant de suivre l’histoire de trois clans (Humains, Dieux et Démons) est le premier de la série à proposer aux joueurs et aux joueuses des affrontements en temps réel en vue à la troisième personne afin d’apporter de la fluidité à l’expérience de jeu.

Rendez-vous dans les prochains mois pour en apprendre davantage sur les versions PlayStation de Sword and Fairy 7/Sword and Fairy: Together Forether.