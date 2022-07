Accueil » Actualités » Sword and Fairy: Together Forever dévoile un nouveau trailer centré sur les combats

Après avoir annoncé sa sortie pour cette année sur les consoles de Sony, l’action-RPG Sword and Fairy 7 (renommé Sword and Fairy: Together Forever pour sa sortie console), vient à présent présenter son système de combat avec un nouveau trailer. Pour rappel, le soft permettra de vivre l’histoire de 3 clans (Humains, Dieux et Démons) au travers d’un opus qui est le premier de la série à proposer des combats en temps réel.

Ça va trancher chérie

Exit donc les combats aléatoires et le tour par tour et bienvenue à des ennemis directement présents sur le terrain. Cela offrira bien sûr le choix de les esquiver ou bien de les combattre de manière nerveuse et dynamique.

Bien qu’aux commandes d’un seul personnage, la possibilité de switcher sera présente afin de mieux gérer vos batailles et de profiter des opportunités que confèrent chaque personnage. Il faudra d’ailleurs développer la magie et les équipements de chacun d’entre eux, chacun ayant ses spécificités et pouvant vous sortir de la panade.

Sword and Fairy: Together Forever, qui sera uniquement sous-titré en anglais, n’avait été annoncé qu’en version dématérialisée au prix de 29,99 euros.

Pourtant, ne perdez pas espoir si vous êtes amateurs de formats physiques, puisqu’une rapide consultation de la page du jeu sur le site de l’éditeur Eastasiasoft laisse entrevoir l’arrivée d’une version disque prochainement. Rien de surprenant quand on connait l’affection que porte cet éditeur pour les tirages limités même si aucune date n’a pour le moment été communiquée.

En revanche, la date de la version numérique est quant à elle bien disponible. Il vous faudra attendre le 4 août 2022 pour vous procurer Sword and Fairy: Together Forever uniquement sur PlayStation 4 et PlayStation 5, la version PC étant déjà disponible.