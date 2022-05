Sword and Fairy: Together Forever

Sword and Fairy 7 est un action-RPG en 3D développé par Softstar Technology (Beijing) Co., Ltd. Premier jeu de la licence à intégrer des affrontements en temps réel en vue à la troisième personne, cet épisode propose aux joueurs et aux joueuses de découvrir un scénario mettant en scène trois clans : les Humains, les Dieux et les Démons. En 2022, le titre s'offre un portage PlayStation intitulé Sword and Fairy: Together Forever.