Subnautica 2 : Krafton doit réembaucher l’ancien PDG d’Unknown Worlds et lui laisser le contrôle sur l’accès anticipé du jeu

L’ambiance au bureau risque d’être sympa

Kotaku a partagé la décision d’un juge s’occupant de cette affaire entre Krafton et les trois ex-dirigeants du studio, en se concentrant d’abord sur le cas de Ted Gill, ancien PDG. Enfin, ex-ancien PDG, puisque Krafton se voit maintenant légalement forcé d’embaucher à nouveau Ted Gill à cette position, tout en lui donnant le contrôle sur le lancement de l’accès anticipé de Subnautica 2 :

« Le jugement est rendu en faveur de Fortis [qui représente les fondateurs d’Unknown Worlds] concernant ses demandes relatives à la Phase Un. Krafton a enfreint l’accord de partenariat économique (EPA) en licenciant les employés clés sans motif valable et en prenant indûment le contrôle opérationnel d’Unknown Worlds. »

Et ce n’est pas tout. La justice a également décidé de rallonger la fenêtre durant laquelle le studio pourrait recevoir le bonus de 250 millions de dollars initialement promis par Krafton, et que l’on soupçonnait d’être la vraie cause du renvoi des trois dirigeants. Le studio a donc maintenant jusqu’au 15 septembre 2026 pour afficher des performances qui lui permettraient de toucher ce bonus (qui pourra commencer à être touché après 69,8 millions de dollars de recettes).

Le juge a décidé que les justifications des renvois n’étaient pas valides. Il pointe par exemple du doigt l’accusation de Krafton concernant Cleveland et McGuire, l’éditeur estimant que les deux ne prenaient plus leurs responsabilités sur le projet, alors que c’est bien Krafton qui a confié d’autres rôles au duo. Le juge estime aussi que le PDG de Krafton s’est bel et bien rendu compte que le versement du bonus devenait une hypothèse de plus en plus crédible avec des prévisions qui faisaient de Subnautica 2 un succès, l’obligeant ainsi à tenir son engagement sur cet énorme pactole.

L’affaire n’est pour autant pas terminée, puisque le cas des dommages et intérêts n’a pas encore été fixé (il s’agit de la deuxième phase). Reste aussi à savoir quand Subnautica 2 pourra sortir, même si on peut désormais estimer que cela arrivera avant septembre.