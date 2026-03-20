Subnautica 2 : le conflit se poursuit entre le studio et Krafton autour de la date de sortie

Une communication qui sème la confusion

Le feuilleton Subnautica 2 n’en finit plus. Plus tôt cette semaine, un tribunal du Delaware avait ordonné la réintégration de Ted Gill en tant que CEO du studio. Cette décision lui rendait notamment le contrôle sur le lancement en accès anticipé de Subnautica 2 et empêchait du même coup Krafton d’interférer dans ce processus.

Mais dès le lendemain, un message interne attribué à la direction nommée par Krafton (en replacement du trio viré par l’éditeur) et relayé par IGN, évoquait une sortie en mai pour l’accès anticipé. Une décision surprenante qui a déclenché une nouvelle polémique. Les avocats des anciens dirigeants accusent désormais Krafton d’avoir annoncé cette fenêtre de sortie sans autorisation, alors que la décision du tribunal leur a donné raison (via Game File).

Selon eux, cette communication a été faite de manière « opportuniste », sans considération pour l’impact sur le jeu, les équipes ou la communauté. Ils estiment également que cette annonce aurait dû être faite par Ted Gill lui-même, désormais rétabli dans ses fonctions.

Toujours une histoire de gros sous

Au cœur de cette bataille se trouve un enjeu financier majeur. Les anciens dirigeants affirment que Krafton aurait cherché à retarder le jeu pour éviter le versement d’un bonus pouvant atteindre 250 millions de dollars, un pactole conditionné à sa sortie en 2026 et à ses performances en matière de vente. La justice a d’ailleurs prolongé la période d’éligibilité à ce bonus en laissant la possibilité de l’étendre jusqu’en mars 2027.

Du côté de Krafton, la situation est minimisée. L’éditeur affirme que le message interne ne faisait que célébrer une étape de développement passée et ne remettait pas en cause l’autorité actuelle de Ted Gill sur le calendrier de sortie. Mais pour les avocats du studio, cette prise de parole a déjà eu des conséquences, en brouillant la communication autour du jeu et en semant le doute au sein de la communauté.

Leur théorie est que Krafton aurait intentionnellement divulgué la note interne afin de rendre l’annonce aussi discrète que possible et ainsi atténuer au maximum les première ventes du jeu. Le tout dans le but d’éviter d’atteindre les objectifs déclenchant le versement du fameux bonus de 250 millions de dollars.

En attendant que cette bataille s’achève, nous attendons toujours une « vraie » date de sortie pour l’accès anticipé de Subnautica 2, histoire de parler du jeu pour changer.