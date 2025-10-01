Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 : Notre avis sur le portage Nintendo Switch des cultissimes épopées du plombier

Conditions de test : Nous avons re-parcouru une grande partie des niveaux proposés par les deux jeux de la compilation, sur Nintendo Switch 2. Nous avons principalement joué en mode nomade, avec les Joy-Con 2, mais également en mode docké avec une manette ou avec les Joy-Con 2 détachés.

Le retour des Grands

En 2007, sortait Super Mario Galaxy sur Nintendo Wii. Développé sous la direction de Yoshiaki Koizumi, il s’agissait là de la troisième excursion du plombier rouge en 3D après Super Mario 64 et Super Mario Sunshine. Considéré par un très grand nombre de joueurs et joueuses comme l’un des meilleurs jeux de plateforme tous supports confondus, Super Mario Galaxy s’était officiellement vendu à plus de 12,8 millions d’exemplaires en 2020, se classant parmi les jeux les mieux notés depuis la création de Metacritic avec un score de 97 à son lancement, et s’était classé quatrième du top de tous les temps.

Il est suivi de très près par sa suite, Super Mario Galaxy 2 en 2010, toujours sur Wii, avec un succès tout aussi retentissant et près de 8 millions d’exemplaires vendus en cinq ans. Clairement, vous n’avez pas pu passer à côté de ces deux productions si vous possédiez la Wii à l’époque, avec un gameplay fortement lié au duo Nunchuk/Wiimote et aux fonctions gyroscopiques que cela implique. Nintendo, sentant que les fans étaient impatients de redécouvrir ces aventures sur les supports actuels, a dévoilé lors du dernier Nintendo Direct faisant la part belle aux 40 ans de Mario cette année, l’arrivée prochaine d’un nouveau film basé sur la licence et attendu en avril 2026, mais surtout une compilation des deux jeux réunis pour la première fois sur Nintendo Switch et boostés sur la Nintendo Switch 2.

Toutefois, si vous suivez les sorties de l’éditeur nippon, vous n’avez pas pu passer à côté de cette édition qui avait beaucoup fait parler en 2020, à savoir la compilation Super Mario 3D All-Stars réunissant les trois premiers jeux en 3D du célèbre moustachu, y compris Super Mario Galaxy qui faisait donc ici sa première excursion sur la Switch, mais sans inclure sa suite. La mise en disponibilité temporaire de cette compilation a été très largement décriée (malgré les plus de 10 millions de ventes), mais l’arrivée de cette nouvelle compilation pourrait très bien mettre tout le monde d’accord. À moins que le résultat ne soit pas à la hauteur ?

Une maniabilité à toute épreuve

Car commençons par l’éléphant au milieu de la pièce : le prix de cette compilation. Et il pourra faire grincer pas mal de dents puisqu’on le rappelle ici, cette compilation permet de jouer à des productions sorties sur Wii il y a plus de 15 ans pour la première fois réunies sur une console moderne. Comptez 69,99 € pour vous procurer la compilation réunissant les deux chefs-d’œuvre, ou bien 39,99 € si vous ne souhaitez qu’un seul des deux. Une pilule qui enfonce une fois de plus le clou de la nostalgie éternelle à coups de billets verts, malgré le statut de mythes vidéoludiques portés par les deux aventures.

Passé ce cap (puisque de toute manière, vous l’achèterez pour revivre ces épopées magiques), qu’en est-il réellement du contenu, du portage et de la valeur ajoutée à une telle compilation ? Pour Super Mario Galaxy, difficile de répondre, du moins sur la première Switch, puisque nous n’avons pas pu l’essayer. Mais les améliorations apportées entre la version fournie dans Super Mario 3D All-Stars et celles-ci seraient très minimes, prenant en compte les fonctions gyroscopiques de la Nintendo Switch, le tout avec une fréquence d’image stable (60 fps) et une résolution capée entre 720p en portable et 1080p en docké.

Sur Nintendo Switch 2, le résultat en est tout autre, surtout au niveau des caractéristiques techniques de ce portage, qui passe en 1080p en mode portable jusqu’en 4K en mode docké. Super Mario Galaxy en ressort encore plus magnifié, bien que les textures n’aient été que très légèrement retouchées par rapport à la réédition de 2020. Il faut toutefois noter l’absence d’un éventuel mode performance pour profiter d’une fréquence d’images améliorée au détriment d’un peu de résolution. Les ajouts sont rares, à l’exception d’un chapitre supplémentaire dans le livre d’Harmonie.

Cependant, tout le contenu initial est présent (y compris la présence de Luigi, vous savez), tourne comme un charme et convainc instantanément sur la qualité vidéoludique de l’ouvrage, indémodable et toujours aussi saisissant et ingénieux. Les réflexes reviennent illico, la nostalgie avec, et on retombe immédiatement dans ses filets, bien que l’on aurait aimé une amélioration sensible des motion controls qui ne collent plus tellement à l’ère Nintendo Switch. D’autant plus que nous avons souffert de quelques bugs où Mario se mettait à courir en rond sans raison apparente lorsque nous tournions trop vite nos sticks.

Nous vous conseillons d’ailleurs de jouer en mode docké, ou bien en mode console sur table avec les Joy-Con détachés pour profiter des fonctions gyroscopiques permettant de ramasser les éclats d’étoiles éparpillés un peu partout et permettre des mouvements plus naturels de Mario lors de phases de plateforme, autrement, vous devrez toucher l’écran ou bouger la console pour effectuer cela. La Nintendo Switch 2 incorporera également un mode souris à la sortie officielle du jeu, que nous n’avons donc pas pu tester encore.

Une maniabilité qui n’a pas dû être facile à transposer pour les développeurs de Nintendo, mais qui s’en sort à merveille malgré quelques errances de caméra qui cette fois ne convainc absolument pas par moments. Mais l’intérêt de cette compilation s’envole dans les firmaments avec l’ajout pour la première fois en version remastérisée de la suite, aussi bien, si ce n’est plus appréciée que l’originale, Super Mario Galaxy 2, qui se permet une réelle cure de jouvence avec son arrivée sur les supports modernes, bien que l’on aurait apprécié encore plus d’efforts sur la fidélité graphique.

Une étoile au firmament ?

Parce que finalement, cette compilation n’est autre qu’un portage, et qui dit portage dit améliorations en marge. Ce n’est pas un gros remaster ni même un remake (et pourtant, on aurait apprécié), avec un lissage des textures et un passage à une résolution supérieure qui était plus que nécessaire. Super Mario Galaxy 2 en bénéficie directement et en est même assez bluffant de justesse graphique, avec le retour de l’adorable Yoshi, tout en incorporant des nouveautés. Ici, il faudra carrément compter sur l’apparition d’un nouveau livre d’histoire totalement inédit pour Harmonie, afin de ramener un peu de lore dans un jeu qui en manquait un peu à l’époque, soyons honnêtes. Mais aussi de quoi préparer la sortie du film l’an prochain ?

Profitons d’ailleurs de cet aparté pour aborder la compatibilité avec les Amiibo, qui est bien prise en charge, bien que l’on regrettera amèrement l’absence, au lancement de cette compilation, des deux Amiibos prévus pour la sortie de Super Mario Galaxy, Le Film, aux effigies de Mario et Harmonie accompagnés des Lumas.

Parlons à présent de la bande-son, toujours aussi iconique et reconnaissable, et que l’on pourra retrouver à la manière d’une playlist dès l’écran-titre des deux jeux, et donc pour la première fois pour Super Mario Galaxy 2. Cela était déjà présent pour la re-sortie en 2020 de Super Mario Galaxy. Le jeu en coopération est également présent, ainsi qu’un mode Assistance comparable à celui de Super Mario Odyssey, qui va venir doubler votre santé et vous ramènera une fois sur la terre ferme en cas de chute dans le vide (ce qui n’arrive jamais bien entendu).

Une manière de rendre plus accessibles ces aventures au plus grand nombre et également aux plus jeunes, d’autant plus que les axes de verticalité et d’horizontalité de la caméra peuvent aussi être inversés et rendus plus modernes. Néanmoins, nous avons personnellement regretté que les menus n’aient pas été un tant soit peu retouchés pour être un peu plus modernes. Au lieu de cela, ils ont gardé leurs gros cadres bleutés à l’écriture grossière caractéristiques des écrans de la Wii, une petite déception de ce côté.

Au final, faut-il acheter cette compilation réunissant Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ? Oui, évidemment. Surtout si vous ne les avez jamais faits et si vous voulez le faire découvrir à d’autres personnes de votre entourage. Le prix en vaut-il la chandelle ? Non, pas forcément, Nintendo avait toutes les cartes en main pour proposer ces deux jeux moins chers que le prix d’un jeu tout neuf, tout en proposant finalement très peu de nouveautés et d’améliorations. Le prix de la nostalgie peut-être, mais plutôt le prix de la préservation d’un patrimoine vidéoludique rarement égalé et toujours aussi surprenant, même plus de quinze ans plus tard.