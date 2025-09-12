Super Mario Galaxy : le film annoncé, sortie prévue en avril 2026

Mario chasse encore les étoiles d’Hollywood

Super Mario Bros. Le Film, sorti en avril 2023 et coproduit par Illumination et Nintendo, a marqué l’année par son succès fulgurant au box-office. Réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, il mettait en avant un casting vocal de premier plan avec Chris Pratt dans le rôle de Mario, Charlie Day en Luigi, Anya Taylor-Joy en Princesse Peach ou encore Jack Black en Bowser.

Super Mario Galaxy Le Film.

Avril 2026. pic.twitter.com/i8C95NjAqT — Nintendo France (@NintendoFrance) September 12, 2025

Lors du Nintendo Direct, qui célèbre largement les 40 ans de Mario, la firme a officialisé le retour du plombier au cinéma avec Super Mario Galaxy : Le Film. Si le scénario reste encore mystérieux, tout porte à croire que le long-métrage puisera directement dans l’univers du jeu culte, avec notamment l’arrivée attendue d’Harmonie. La petite étoile Luma, déjà aperçue dans le premier film (emprisonnée aux côtés de Luigi dans les geôles de Bowser), apparaît d’ailleurs dans le court teaser diffusé, laissant présager un rôle bien plus important cette fois. On se rappelle aussi de la scène post-crédit qui dévoilait la présence de Yoshi. On pourra donc sans doute compter sur des références à Super Mario Galaxy 2.

En attendant d’en apprendre davantage, on sait déjà que la sortie de Super Mario Galaxy : Le Film est prévue pour avril 2026. Pour rappel, le premier long-métrage avait rapporté plus de 1,36 milliard de dollars dans le monde, devenant le plus gros succès de l’année 2023 avant d’être dépassé par Barbie et Oppenheimer. Il demeure aujourd’hui le deuxième film d’animation le plus rentable de l’histoire, derrière La Reine des Neiges 2. Malgré des retours parfois mitigés de la presse cinéphile, le public avait largement adhéré à la proposition. Reste désormais à voir si ce nouvel épisode offrira une nouvelle chanson culte de Jack Black, après l’inoubliable Peaches de Bowser et son plus récent Lava Chicken dans le film Minecraft.