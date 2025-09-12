Super Mario Galaxy est de retour sur Switch avec Super Mario Galaxy 2 dans une nouvelle compilation qui n’est pas donnée

La tête dans les étoiles, le portefeuille dans le trou noir

Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 seront réunis dans une compilation qui sera disponible dès le 2 octobre prochain, et qui permettra de jouer à ces deux épisodes sur Switch et Switch 2. Le premier opus était déjà jouable sur la console via Super Mario 3D All-Stars, une compilation désormais très rare en version physique, sans doute parce que Nintendo savait ce qu’il faisait.

Dans ce portage de Super Mario Galaxy 2, quelques améliorations graphiques sont naturellement attendues, mais pas que, puisque le livre que tient Harmonie se verra agrémenter de quelques pages supplémentaires. Nintendo en profite également pour vendre deux amiibos en plus, un à l’image de Mario, l’autre concernant Harmonie.

Et tout ça, combien ça coûte ? Eh bien, vous savez, la nostalgie n’a pas de prix… ou presque. Vous pourrez acheter cette compilation au prix de 69,99 €, en version physique en ou version numérique, et les jeux à l’unité pour 39,99 € via l’eShop. Parce qu’il n’y a pas de petites économies pour le petit artisan du jeu vidéo après tout. Et de toute façon, vous pensez bien que cela se vendra comme des petits pains étant donné que le film Super Mario Galaxy arrivera l’année prochaine.