Shigeru Miyamoto veut rendre l’origine de Peach canon pour les jeux après le film Super Mario Galaxy

(Spoilers) Nintendo prêt à officialiser ce nouveau morceau de lore

Pour nos amis japonais, la sortie de Super Mario Galaxy Le Film est toujours fixé au 24 avril prochain, soit dans deux jours. A cette occasion, Shigeru Miyamoto a répondu à plusieurs questions de la presse nippone (via Nintendo Dream Web).

Dans le long-métrage, une information importante sur le passé de la célèbre Princess Peach est dévoilée. On y apprend qu’elle est en réalité la sœur de Harmonie et qu’elles ont été séparées durant leur enfance. Une révélation assez inattendue qui a animé de nombreux débats sur les réseaux sociaux.

Le créateur de Mario explique que, jusqu’à présent, Nintendo avait toujours évité de développer en profondeur les origines de ses personnages et que cela permettait de garder une grande liberté créative dans la conception des jeux.

Trop de détails narratifs pouvaient limiter les possibilités futures. Mais avec le succès des adaptations cinématographiques, cette vision semble évoluer.

Désormais, Nintendo envisage de conserver cette histoire comme base officielle pour les prochains jeux.

Même si on peut voir cela comme un gros chamboulement avec, peut-être, des jeux Nintendo un poil plus narratif, la firme ne devrait pas pousser énormément la chose pour garder une certaine flexibilité créative.

Le film reste malgré tout à l’image des jeux avec une narration très en retrait qui laisse place à un divertissement pur, toutefois l’ajout de morceaux de lore au compte-goutte semble plaire.

En tout cas, le film est déjà un carton et a rapporté pas moins de 747,5 millions de dollars au box-office mondial (via Variety). Il devrait atteindre le milliard prochainement, notamment grâce aux salles obscures japonaises.