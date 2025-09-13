Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est disponible en précommande, voici où le trouver moins cher

Où précommander Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ?

Les jeux originalement sortis sur la Wii sont de retour pour célébrer le 40ᵉ anniversaire de la mascotte à la casquette rouge de Big N, dont la première fois pour le second opus jusqu’alors introuvable sur la Switch. Le premier était lui déjà disponible sur la console hybride via la compilation impossible à trouver Super Mario 3D All-Stars.

Actuellement, la meilleure offre revient à Leclerc qui propose la compilation au prix de 51,90 €. Si vous êtes plutôt friand de goodies, vous opterez pour la compilation au prix éditeur chez Micromania à 69,99 € avec un porte-clé offert. À noter que chaque jeu pourra être trouvé à l’unité pour 39,99 €.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 sera disponible le 2 octobre prochain sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, en version physique et numérique sur l’eShop. À noter que le jeu disposera d’améliorations pour la Nintendo Switch 2 et qu’il ne s’agit pas d’une édition à part entière dédiée à la nouvelle console de Nintendo et que l’on aura plaisir à retrouver la licence cette fois au cinéma dans le second volet des aventures cinématographiques du plombier à moustache.