Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est disponible en précommande, voici où le trouver moins cher

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Florian

Rédigé par

0

Annoncée lors du Nintendo Direct du 12 septembre, la compilation Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 verra le jour dans seulement quelques semaines. L’occasion parfaite de se ruer sur ce format double, reprenant deux des aventures les plus emblématiques de Mario en 3D. Cela tombe bien, nous avons réuni pour vous les meilleurs bons plans pour l’obtenir au meilleur prix avant même sa sortie.

super mario galaxy + super mario galaxy 2

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
switch
wiiu
wii
switch 2

Date de sortie : 16/11/2007

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Super Mario Galaxy est de retour sur Switch avec Super Mario Galaxy 2 dans une nouvelle compilation qui n’est pas donnée

switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy est de retour sur Switch avec Super Mario Galaxy 2 dans une nouvelle compilation qui n’est pas donnée

Super Mario Galaxy, Paper Mario et d’autres en route pour la Switch ?

switch
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy, Paper Mario et d’autres en route pour la Switch ?

Le légendaire Okami va faire l’objet d’une suite inespérée avec Hideki Kamiya à la tête du projet

ps3
wii
playstation 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le légendaire Okami va faire l’objet d’une suite inespérée avec Hideki Kamiya à la tête du projet

Nintendo détient désormais 100% de Monolith Soft (Xenoblade)

wiiu
3ds
wii
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo détient désormais 100% de Monolith Soft (Xenoblade)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Metroid Prime 4: Beyond – Le jeu peut déjà être précommandé, voici les meilleures offres
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Metroid Prime 4: Beyond – Le jeu peut déjà être précommandé, voici les meilleures offres
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est disponible en précommande, voici où le trouver moins cher
switch
wiiu
wii
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est disponible en précommande, voici où le trouver moins cher
Borderlands 4 : Nos astuces indispensables après y avoir joué 80h avec ce guide du débutant
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : Nos astuces indispensables après y avoir joué 80h avec ce guide du débutant
Après un report, Dying Light: The Beast avance sa sortie d’une journée
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Après un report, Dying Light: The Beast avance sa sortie d’une journée
On a joué à Super Meat Boy 3D à la Gamescom et ça envoyait du pâté
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : On a joué à Super Meat Boy 3D à la Gamescom et ça envoyait du pâté
Donkey Kong Bananza : un DLC payant disponible dès aujourd’hui ainsi qu’une démo gratuite
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Donkey Kong Bananza : un DLC payant disponible dès aujourd’hui ainsi qu’une démo gratuite
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection annonce sa sortie pour le 13 mars 2026
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection annonce sa sortie pour le 13 mars 2026
Nintendo ose relancer son Virtual Boy sur le marché, l’une de ses machines les moins bien vendues
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo ose relancer son Virtual Boy sur le marché, l’une de ses machines les moins bien vendues
Zelda part au combat dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui sortira en novembre
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Zelda part au combat dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui sortira en novembre
Légendes Pokémon Z‑A dévoile déjà un DLC payant avant sa sortie avec Méga Dimension
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Légendes Pokémon Z‑A dévoile déjà un DLC payant avant sa sortie avec Méga Dimension
Resident Evil Requiem sortira aussi sur Switch 2, tout comme Resident Evil 7 et Resident Evil Village
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem sortira aussi sur Switch 2, tout comme Resident Evil 7 et Resident Evil Village
Square Enix confirme la date des versions Switch 2 et Xbox de FFVII Remake, et la sortie multiplateforme du troisième opus
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Square Enix confirme la date des versions Switch 2 et Xbox de FFVII Remake, et la sortie multiplateforme du troisième opus
Dragon Quest VII Reimagined : le remake du JRPG culte s’annonce pour le 5 fevrier 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Quest VII Reimagined : le remake du JRPG culte s’annonce pour le 5 fevrier 2026
Super Mario Galaxy est de retour sur Switch avec Super Mario Galaxy 2 dans une nouvelle compilation qui n’est pas donnée
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy est de retour sur Switch avec Super Mario Galaxy 2 dans une nouvelle compilation qui n’est pas donnée
Metroid Prime 4 Beyond roule des mécaniques dans sa nouvelle bande-annonce, qui dévoile la date de sortie
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Metroid Prime 4 Beyond roule des mécaniques dans sa nouvelle bande-annonce, qui dévoile la date de sortie
Pokémon Pokopia : quand l’univers Pokémon rencontre Animal Crossing
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon Pokopia : quand l’univers Pokémon rencontre Animal Crossing
Hades 2 a terminé sa période d’accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades 2 a terminé sa période d’accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois
Yoshi and the Mysterious Book : Yoshi revient dans une nouvelle aventure sur Switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yoshi and the Mysterious Book : Yoshi revient dans une nouvelle aventure sur Switch 2
Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces (Mario, Fire Emblem, Metroid Prime 4, Pokémon…)
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces (Mario, Fire Emblem, Metroid Prime 4, Pokémon…)
Fire Emblem: Fortune’s Weave : un nouvel opus de la série culte de Tactical-RPG s’annonce sur Switch 2
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fire Emblem: Fortune’s Weave : un nouvel opus de la série culte de Tactical-RPG s’annonce sur Switch 2
Mario Tennis Fever annoncé sur Switch 2 pour février 2026, voici les premiers détails
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Mario Tennis Fever annoncé sur Switch 2 pour février 2026, voici les premiers détails
Super Mario Galaxy : le film annoncé, sortie prévue en avril 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy : le film annoncé, sortie prévue en avril 2026
Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.6 du jeu (Evernight, Dan Heng Permansor Terrae, nouveau mode…)
pc
ps5
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.6 du jeu (Evernight, Dan Heng Permansor Terrae, nouveau mode…)
Neverness to Everness : Le RPG urbain montre quelques mini-jeux dans sa bande-annonce pour le Tokyo Game Show
pc
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Neverness to Everness : Le RPG urbain montre quelques mini-jeux dans sa bande-annonce pour le Tokyo Game Show