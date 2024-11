Où trouver la Switch OLED + un jeu + un an de Nintendo Online en promo ?

Si cette promotion vous intéresse, c’est sur le site de la Fnac que vous la trouverez. En effet, dès maintenant et jusqu’au 2 décembre, le pack composé de la Nintendo Switch OLED blanche, de Super Mario Bros. Wonder et d’un abonnement de 12 mois au Nintendo Switch Online est tarifé à 319,99€ au lieu de 379,98€ habituellement. Soit une jolie remise de quasiment 60€. Une vraie affaire à saisir avant les fêtes de fin d’année !

Commercialisée depuis octobre 2021, la Nintendo Switch OLED est la version la plus récente de la console hybride japonaise lancée en mars 2017. Outre un espace de stockage de 64 Go, elle est surtout équipée d’un écran OLED de 7 pouces offrant un rendu visuel amélioré sur la plupart des jeux, comme Super Mario Bros. Wonder qui est par ailleurs l’un des meilleurs jeux de plateforme et familiaux de 2023. Quant au Nintendo Switch Online, il s’agit d’un service nous donnant accès au multijoueur en ligne et à un catalogue de plus de 100 titres classiques sortis initialement sur NES, Super NES et Game Boy.

Précision importante, pour toute acquisition de ce pack, il est également possible d’obtenir le beat them up Bayonetta 3 gratuitement ou le jeu de combat Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections à 19,99€ (au lieu de 29,99€ en version code de téléchargement). Pour cela, il vous suffit d’ajouter un de ces deux produits dans votre panier avec la Switch OLED.

Leclerc embraye le pas à 310€

Dans la foulée, Leclerc a aussi dégainé une sérieuse offre : le même pack, c’est-à-dire la console avec Nintendo Switch OLED, l’abonnement Online 12 mois et Super Mario Bros. Wonder, listé à seulement 310.45€. Evidemment, il n’est plus question ici d’offre sur le jeu Naruto ou sur Bayonetta 3 mais si vous avez davantage l’habitude de l’enseigne Leclerc ou que vous souhaitez seulement la console, c’est aussi une excellente alternative.