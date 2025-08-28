Kirby et le Monde Oublié + Le Pays des étoiles filantes : L’indigestion de trop ? Notre avis sur le retour de la boule rose sur Nintendo Switch 2

Conditions de test : Nous avons pu arpenter l’intégralité du jeu original ainsi que de son extension sur Nintendo Switch 2, en solo principalement, mais aussi en coopération, la plupart du temps en mode portable.

Des brûlures d’estomac en perspective ?

L’histoire de Kirby et le Monde Oublié débutait par une belle journée tandis qu’un mystérieux vortex venu d’on ne sait où aspirait toute la planète Pop et ses habitants, y compris notre cher ami tout rose. Débarqué dans un tout nouveau monde où la nature semblait avoir repris le dessus sur les vestiges d’une civilisation antique (faisant étrangement penser à notre chère Terre), Kirby se voyait confier la mission de retrouver les Waddle Dees capturés par une bande se faisant appeler la Meute des bêtes.

Accompagné d’un étrange ami bleu, Elfilin, Kirby devait traverser toute une multitude de niveaux pour mettre la main sur ces prisonniers, en prenant la forme de nombreux objets ou en utilisant une douzaine de pouvoirs différents. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu original, vous pouvez relire notre test complet publié à la sortie du jeu. Mais si vous lisez ces lignes, c’est probablement pour savoir ce que vaut cette Nintendo Switch 2 Edition de Kirby et le Monde Oublié.

Pour débloquer le nouveau contenu inédit Le pays des étoiles filantes, vous allez devoir tout d’abord terminer le premier monde du jeu original, Naturaplena. Si vous avez déjà terminé le jeu, vous verrez alors apparaître dans le ciel une météorite lors d’une cinématique. Une météorite qui viendra s’écraser bien allègrement dans la mer attenante. En se rendant sur l’île volcanique qui se crée alors, vous faites la rencontre des Astralées, des êtres venus d’ailleurs, mais qui ont besoin de votre aide par leur monde se meure, absorbé par une étoile des ténèbres. La chance étant de notre côté, la légende raconte que si une étoile des ténèbres s’abat sur le monde, des étoiles de lumière tombent aussi pour la combattre, pratique non ?

Kirby se voit alors investi d’une nouvelle mission en devant utiliser à nouveau ses incroyables pouvoirs, mais aussi de nouvelles opportunités de transmorphisme pour parcourir de nouveaux niveaux. Nouveaux, pas si vraiment en réalité. Il faudra vous attendre à retraverser deux niveaux par monde original, soit un total 12 niveaux qui composent ce DLC, tous représentés ici dans une version alternative d’eux-mêmes afin de ne pas lasser les joueurs et joueuses.

Une manière astucieuse de réutiliser des assets préexistants tout en proposant parfois des variantes complètement différentes, y compris ludiquement parlant. Ces nouveautés venant principalement de la glace, vous devrez faire appel à vos dons d’équilibre et de glissade pour arpenter les nombreux nouveaux chemins qui se dévoileront à vous dès que vous frapperez des cristaux bordant le chemin et transformant à la volée tous les environnements. Voyez par là une vibe à la Super Mario Wonder si vous le voulez. Et en vérité, heureusement. Parce qu’il est vrai que la manière dont est apportée cette histoire, comme un cheveu sur la soupe, dirons-nous, sans réelle implication autre que celle de ramener les Astralées (qui remplacent donc les Waddle Dees), nous a quelque peu déçu.

Notez par ailleurs que si vous avez déjà effectué le jeu original à sa sortie et que vous optez pour la mise à niveau, vous aurez alors directement accès à tous les niveaux du DLC, ce qui n’est pas le cas d’un nouveau venu ou d’un jeu racheté à neuf sur une nouvelle console sans sauvegarde par exemple. Dans ce cas-là, les niveaux se débloqueront dès que vous aurez battu le boss d’un monde, vous forçant à suivre les deux histoires en parallèle jusqu’au bout du bout. Astucieux là aussi, mais nous aurions adoré une extension un peu plus autonome. Comptez d’ailleurs entre 5 et 6 h pour terminer le DLC si l’on ne compte que ses niveaux propres, avec à l’apogée, un combat de boss encore plus épique que celui du jeu original, et vous savez de quoi l’on parle si vous l’avez déjà fait. Sinon, préparez-vous à souffrir, d’abord, puis à en prendre plein les yeux.

Des nouveautés à la marge

Déception cependant ici : Kirby n’obtient pas de nouveaux pouvoirs grâce à l’extension Le Pays des étoiles filantes, mais vous trouverez toutefois trois nouvelles possibilités de transmorphisme : le premier, un ressort transmorphé, vous permettra de sauter très haut en rebondissant si vous chargez votre saut par exemple. Le second est le rouage transmorphé. Il permet de rouler et de s’accrocher le long des parois dans certains niveaux, avec une bonne gestion de la précision et du timing pour de belles idées de gameplay. Enfin, la pancarte transmorphée vous permettra de vous lancer une course en glissade comme avec les voitures, mais en prenant en compte les éventuels dérapages et sorties de route.

Tout ceci vient en renfort de nouveaux effets visuels, rendant de facto les stages de l’extension plus chargés visuellement que les niveaux normaux. Mais malgré cette constatation, nous ne comprenons toujours pas pourquoi les Switchs originales ne peuvent disposer de cette extension, qui aurait pu tourner (les moyens techniques améliorés en moins bien sûr) sur celles-ci, d’autant plus qu’aucune nouveauté de gameplay émanant des fonctionnalités de la Nintendo Switch 2 n’est présente (mode souris notamment).

Au rayon des autres nouveautés, vous pourrez échanger les pièces astralées récoltées contre des figurines EX tout comme dans le premier opus, avec une bonne quantité à obtenir. De plus, le Colisée reprend du service en vous proposant désormais des stages faisant partie d’une Coupe Ultime Z EX, pour affronter des boss surpuissants. N’attendez cependant aucune amélioration de la coopération qui reste trop limitée dans son ensemble, l’autre joueur ne possédant qu’une lance et aucun pouvoir.

Côté nouveautés techniques et graphismes, on ne peut que saluer la qualité globale du titre, qui n’a souffert d’aucun ralentissement ni bug, même durant les phases chargées à l’écran. Bien entendu, un jeu Kirby est beaucoup moins énergivore qu’un jeu AAA d’un éditeur tiers, mais tout de même, on ressent les améliorations au niveau de la fluidité de l’expérience et de la finesse des textures, même si soyons honnêtes, le jeu original était déjà très réussi à ce niveau. On constate encore une faiblesse dans la distance d’affichage, mais lorsque la caméra est centrée sur l’action, tout roule à merveilles. Notez également l’ajout de nouvelles musiques inspirées de l’univers de Kirby pour parfaire cet emballage bien soyeux.

Le premier conseil que l’on vous donne si vous avez déjà joué au jeu original serait de le revivre depuis le début. Premièrement, pour profiter de l’intégration de cette histoire à l’histoire originale, mais aussi pour se rendre compte des quelques améliorations effectuées ci-et-là. Attention toutefois, ne vous attendez pas à un renouveau complet, d’autant plus qu’aucun nouveau pouvoir n’est attendu ici, mais vous pourrez profiter de cette technique améliorée pour refaire les plus beaux niveaux de Kirby en 3D. On l’a dit, la résolution est meilleure, les graphismes sont plus beaux et plus détaillés, et la fréquence d’images est améliorée, passant de 30 fps à 60 60 fps constants. Les déplacements et les attaques de Kirby sont dont désormais plus fluides pour notre plus grand plaisir.

Après avoir joué près de 15 h à Kirby et le Monde Oublié + Le Pays des étoiles filantes Nintendo Switch 2 Edition, nous pouvons répondre à la question. Oui, le jeu reste et demeure un must-have dans votre collection Nintendo Switch… mais surtout si vous ne l’avez jamais fait ! Si vous possédez le jeu original, préférez l’extension vendue 19,99 € plutôt que de racheter le jeu complet qui vous en coûtera tout de même 79,99 €, ce qui est bien trop pour un jeu sorti il y a trois ans et pour jouer à une extension de quelques heures et des améliorations techniques. Si vous ne possédiez pas le jeu original cependant, vous n’auriez pas le choix que de passer à la caisse (pensez au physique pour économiser un peu). Reste que l’on a hâte de découvrir les prochaines aventures de Kirby qui promettent d’être soutenues.