Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV – Que vaut la version Switch 2 du très populaire party-game de Nintendo ?

Note : afin de vous proposer cet avis, nous avons joué à Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV depuis quelques jours, en solo et à plusieurs en local sur Nintendo Switch 2. Nous n’étions pas autorisés à utiliser les fonctionnalités en ligne, ni GameShare ou GameChat. Nous nous sommes équipés d’une caméra Piranha compatible avec la Switch 2 pour tester les nouveautés liées à celle-ci. Illustrations issues de nos propres captures et de captures fournies par Nintendo.

Innover sans perturber

Dès l’ouverture du menu principal, on remarque directement qu’il nous faudra choisir entre le jeu de base, Super Mario Party Jamboree, qui semble conserver par ailleurs une résolution identique à l’original ou son extension Jamboree TV, qui marque les nouveautés de cette édition Nintendo Switch 2, en meilleure résolution jusqu’en 1440p en mode docké et en résolution Full HD (1080p) en mode portable. Un troisième menu dédié au GameShare est également présent. Après avoir effectué les quelques tests techniques relatifs à notre caméra et placé nos dragonnes sur nos joy-cons 2, nous nous sommes lancés dans une partie de Jamboree TV, l’attraction principale que nous avions hâte de découvrir.

Jamboree TV se présente comme une gigantesque émission de télévision dans laquelle vous allez devoir vous illustrer au travers de quatre modes après avoir choisi l’un des 22 personnages jouables : le mode Mario Party classique mélangeant des mini-jeux du jeu de base et de l’extension, un mode Jeu libre reprenant une grande partie des mini-jeux présents, un mode Bowser Show, qui permettra de tester de manière plus directe les jeux compatibles avec le micro ou la caméra, et enfin le mode Jamboree Express, une sorte de montagne russe à cinq parcours au choix en fonction de la difficulté.

Le retour du Roi ?

Commençons par le mode Mario Party classique, qui ne proposera en réalité que deux nouveautés majeures sous forme de nouvelles règles : le mode Duo qui vous demandera de vous affronter à deux contre deux pour collecter un maximum de pièces et d’étoiles, le tout avec un parcours lié. Vous pourrez utiliser le dé de la cohésion pour invoquer votre partenaire et ainsi combiner vos lancers pour vous démarquer. Un mode sympathique surtout pour se voir affronter des couples ou parents contre enfants pour de belles parties.

Le mode Illico Presto, lui, vous permettra de vous lancer directement dans une dernière ligne droite, c’est-à-dire avec uniquement cinq tours à jouer. Pour vous faciliter la tâche, vous commencez la partie avec 50 pièces, une étoile et un double-dé, et vous pouvez affronter en duel d’autres joueurs et joueuses dès le début de la partie. Pratique pour celles et ceux qui n’ont pas le temps de jouer une partie complète.

Tout le reste du contenu du jeu initial reste inchangé, à l’instar de la Brigade anti-Bowser, du Koopathlon, de la Place centrale ou de tous les plateaux déjà présents. Le mode Jeu libre lui vous donnera accès à 95 mini-jeux, toujours depuis la Marina des mini-jeux et toujours répartis en fonction de catégories, si ce n’est que l’on laissera de côté les mini-jeux infinis, ceux du Koopathlon ou de la Brigade anti-Bowser, de la Cuisine en Cadence (soit une quarantaine de mini-jeux en moins, remplacés par 20 mini-jeux liés aux nouvelles fonctionnalités) de la console.

Rappelons que nous n’avons pas pu tester le GameChat mais que ceux-ci feront partie intégrante à l’aventure, en vous proposant de jouer ensemble comme si vous étiez dans la même pièce, tandis que le GameShare vous permettra de partager votre copie du jeu à d’autre Switch ou Switch 2 de vos proches, en ne fournissant par contre qu’une sélection de 30 mini-jeux exclusivement dans le Bois rieur de Méga Wiggler du mode Mario Party. Notez que le GameChat est gratuit jusqu’au 31 mars 2026 puis vous demandera un abonnement Nintendo Switch Online pour perdurer.

Bowser est chaud

Jamboree TV vous donne aussi la possibilité de tester la nouvelle émission de votre ennemi juré, Bowser. Le Bowser Show ne vous prendra que quelques minutes et s’avère d’ailleurs assez répétitif dans sa structure, en deux équipes de deux joueurs et joueuses, soit quatre au maximum, sinon l’ordinateur jouera avec vous. Si vous avez connecté une caméra compatible Nintendo Switch 2, vous aurez le choix entre des mini-jeux mettant en avant celle-ci ou bien exclusivement des mini-jeux pour tester vos talents au micro. Vous ne pourrez choisir un mix des deux ce qui est tout de même assez dommage.

Nous avons recensé trois mini-jeux pour chacune des catégories, autant vous dire que cela tournera vite en rond. La caméra vous demandera par exemple d’empiler des Goombas sur votre tête en équilibre, ou bien de répondre à une Interro surprise (qui consiste en fait à frapper du poing en l’air pour taper dans une caisse jaune « ? » pour récolter le plus de pièces que l’équipe adverse), ou encore vous fera faire du sport grâce au mini-jeu Fine fleur du fitness. Dans ce cas, une fleur Cancan vous donnera des indications parfois volontairement inversées (« ne restez pas en bas ») et vous demandera de respecter ses demandes pour gagner des points.

Du côté des jeux avec le micro, que nous avons trouvé mieux intégrés et plus agréables à jouer, nous devions tantôt crier « Allez ! » à une petite voiture pour qu’elle avance sur une piste au plus près de Bowser sans jamais l’atteindre sou peine de game over, ou encore crier pour faire s’envoler notre personnage ou le refaire descendre pour attraper des pièces, tandis qu’un dernier jeu nous demandait de taper des mains en rythme sur une musique pour gagner la manche.

À la fin de chaque mini-jeu, l’équipe ayant remporté le plus de points gagne la manche. Chacune des parties du Bowser Show se constitue de trois manches, deux mini-jeux accompagnés d’une phase dans le public, pas très intéressante, où l’on vous demandera de crier ou de bouger au maximum pour faire monter une jauge et ainsi chauffer le public, rendu possible grâce à la fonctionnalité CameraPlay. Bowser désignera ensuite l’équipe gagnante, punira l’équipe perdante (toujours de la même façon) et rebelote si vous voulez continuer.

Nous n’avons clairement pas été très emballés par ce mode de jeu que nous avons trouvé trop répétitif et pas assez dynamique, aux mini-jeux trop courts et ne se renouvelant pas assez pour vraiment apporter une surprise à chaque essai. La caméra s’avère être fastidieuse à mettre en place, avec des réglages pénibles et au rendu vraiment pas satisfaisant.

Un aller-simple pour l’éclate

Cependant, nous n’avons pas du tout eu la même sensation avec le mode Jamboree Express, l’une des autres nouveautés de ce Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV, pour plusieurs raisons : l’existence d’une expérience en tant que telle, qui dure plusieurs minutes, qui enchaîne les mini-jeux et les renouvelle régulièrement, tout en vous proposant pas moins de cinq tracés différents, ce qui en fait l’un des atouts de cette extension. Ce mode se joue uniquement à un seul joy-con par personne, en mode horizontal ou en mode souris.

Vous pouvez choisir dès le lancement sur les rails l’une des cinq routes que vous devrez affronter, à savoir Express ardent, Express céleste, Express champêtre, Express hanté et Express périlleux. Chaque parcours vous demandera de suivre une voie de chemin de fer entrecoupée de plusieurs mini-jeux mettant à profit les nouveautés de la Switch 2, mais surtout son mode souris, qui trouve toute sa place ici, dès la sélection de la voie à emprunter d’ailleurs dès que vous aurez abaissé la barrière de la voiture.

Plusieurs choses vous seront demandées au fil des kilomètres de voie : saluer les Toads, lever les mains pour gagner des secondes en descente, viser et tirer sur des ennemis en l’air pour également gagner du temps et donc réaliser plusieurs mini-jeux. Ce temps est primordial notamment lors des deux derniers tracés (Express hanté et Express périlleux) car vous pouvez très bien perdre la partie si vous n’avez plus assez de temps pour terminer le parcours en train. Dans les autres circuits, cela se fera assez simplement et vous donnera des points bonus en fin de partie.

Nous avons compté pas moins de quatorze mini-jeux exclusivement jouables à la souris, tous aussi intéressants les uns que les autres, avec de vraies trouvailles de gameplay. On pense particulièrement au mini-jeu Carapace sur table qui vous demandera de jouer au jeu du palais que l’on connaît bien, ou encore le jeu Rangement explosif qui vous demandera d’être agiles et coordonnés pour transvaser les Bob-ombs d’un panier à un autre. Un autre mini-jeu, Goombas en chantier, vous demandera de pousser des Goombas avec une mini-pelle à travers des portes, mais gare à la coordination là aussi.

L’un de nos préférés, Carambolage, vous replacera en enfance en vous demandant de reculer une voiture mécanique pour la lancer sur un pont truffé de pièges, tandis qu’Avalanche de dominos ou encore Sauvetage sous tension vous demanderont une certaine dextérité et précision dans le placement de votre joy-con 2 pour ne pas tout faire tomber dans le premier ou vous faire électrocuter dans le labyrinthe du second. Chose marrante, le mini-jeu Tour de main rappellera des forts souvenirs d’un certain AstroBot en tenue de gorille à certains et certaines…

Chacun des mini-jeux vous donnera un score de rang de D à A en fonction, soit du temps que vous avez mis, soit du score réalisé, vous donnant ainsi des bonus de points à l’arrivée. Rien de plus à remporter ici, si ce n’est de belles parties de rigolade. Le mode de jeu incorpore d’ailleurs de nombreuses vibrations HD toujours agréables sans être sensationnelles non plus.

Finalement, que penser de cette extension ? Les mini-jeux utilisant le mode souris sont clairement l’énorme plus-value de cette mouture Switch 2, au détriment de ceux utilisant le micro (qui s’en sortent tout de même bien) et a fortiori la caméra, qui peine encore à convaincre, voire qui détériore l’expérience. Est-ce-que cela vaut le coup de passer à la caisse pour acheter Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV sur Nintendo Switch 2 ? Oui, uniquement si vous ne possédez pas le jeu de base et que vous souhaitez profiter de longues heures de jeu en famille, même si l’on aurait aimé de nouveaux plateaux et/ou de nouveaux mini-jeux classiques.

Si vous avez déjà acheté le jeu à l’époque, une extension payante (19,99 €) vous proposera de passer à la nouvelle génération en faisant passer un peu mieux la pilule. Mais cela ne sera pas judicieux de dépenser les 79,99 € demandés une fois de plus par Nintendo sur cette génération pour vous rééquiper à zéro d’un nouvel exemplaire exclusif, surtout au vu du peu de nouveautés apportées par cet opus version Switch 2. D’autres revendeurs proposent par ailleurs Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV autour des 59,99 € ce qui en fait un prix bien plus acceptable pour profiter des nouveautés, de la meilleure résolution et des temps de chargement accélérés.