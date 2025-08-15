Suite à son report, Crimson Desert se dévoile avec 13 minutes de gameplay

Un apéritif pour faire oublier le report

Cette présentation de Crimson Desert s’attarde surtout sur la démo qui était présente au Summer Game Fest, et dont vous pouvez retrouver nos impressions complètes sur notre site.

On y voit un Kliff bien énervé participant à la prise d’assaut d’un château pour y retrouver un de ses alliés. Que ce soit en détruisant des tourelles au canon ou en enchaînant les coups d’épées aux effets lumineux, le guerrier ne fait pas dans la dentelle. C’est naturellement le système de combat qui est le plus mis en avant ici tant il sera central dans Crimson Desert, et celui-ci se montre toujours aussi spectaculaire que brouillon, favorisant l’action débridée avec un grand A plutôt que la lisibilité.

Mais cette vidéo a aussi le mérite de mettre en avant une partie trop peu montrée du jeu, à savoir la manière dont on explore ce monde. On voit que Kliff n’aura aucun mal à naviguer dans les décors, et ce grâce à quelques pouvoirs magiques bien utile, comme une cape surnaturelle pour planer ou bien une corde magique pour grimper plus rapidement.

Crimson Desert est maintenant attendu pour le début d’année 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.