Crimson Desert accuse un nouveau retard, le jeu ne sortira pas avant le premier trimestre 2026

Pas de date de sortie durant la Gamescom

À l’aube de la Gamescom, on s’attend naturellement à avoir quelques nouvelles de ce Crimson Desert. Et ce sera sans doute le cas puisqu’une nouvelle démo sera jouable dans les allées du salon allemand. Mais n’espérez pas connaître la date de sortie définitive du titre lors de cet événement, qui est de toute façon repoussée à l’année prochaine. Initialement prévu pour le quatrième trimestre 2025 (potentiellement en novembre), Crimson Desert voit sa sortie s’éloigner encore un peu plus pour être fixée au premier trimestre 2026.

C’est Pearl Abyss qui a souhaité prendre les devants en annonçant la nouvelle lors de son bilan du deuxième trimestre. On y apprend que les doublages sont actuellement encore en cours d’enregistrement, au même titre que les certifications pour les versions consoles, qui doivent encore être approuvées.

« Le lancement de Crimson Desert, notre premier jeu console AAA à grande échelle, a été inévitablement retardé d’un trimestre par rapport au calendrier annoncé. Ce retard est dû à des délais plus longs que prévu, liés à la coordination du calendrier et à la collaboration avec de multiples partenaires pour la distribution, les doublages, la certification des consoles et d’autres préparatifs de lancement. Nous vous prions de nous excuser pour ne pas avoir pu respecter le calendrier de lancement initialement promis pour le quatrième trimestre. Veuillez comprendre qu’il s’agit d’une décision stratégique visant à garantir un succès à grande échelle. »

Le jeu devrait aussi se montrer lors du Tokyo Game Show et durant la PAX West. On le reverra très certainement aux Game Awards de cette année, ce qui sera peut-être le lieu idéal pour annoncer une date de sortie plus ferme et définitive.

Crimson Desert est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter nos dernières impressions sur la démo du titre qui était présente au Summer Game Fest.