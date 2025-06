Crimson Desert : On a pu y rejouer, notre avis sur la démo du Summer Game Fest

Un gameplay profond mais qui demande du temps pour le manier

La démo du SGF se déroulait au cœur d’un chapitre narratif dans lequel Kliff devait retrouver ses compagnons dispersés après une embuscade, réparer un canon, abattre des tours de guet ennemies, mener l’assaut sur un château et affronter un boss dans la salle du trône. Cette session d’un peu moins d’une heure nous a offert un bel aperçu du moteur BlackSpace, capable de gérer à la fois de larges batailles et des destructions physiques dynamiques.

Cela dit, de nombreuses zones d’ombre subsistent autour de Crimson Desert, notamment en ce qui concerne sa narration qui demande encore à s’exprimer. Ce n’est pas avec cet extrait que l’on pourra en juger, mais on espère tout de même que le jeu ne tombera pas dans une structure trop calquée sur les quêtes de MMO (le jeu étant un MMO reconverti en jeu solo d’action-aventure).

Comme lors de notre précédente session, la courbe d’apprentissage reste assez raide, en raison du nombre important de touches et de combinaisons à assimiler. Difficile de rentrer immédiatement dans le bain avec une maniabilité aussi complexe. Néanmoins, cela témoigne aussi d’une profondeur de gameplay bienvenue. On note d’ailleurs que les développeurs sont à l’écoute des retours, comme en atteste l’ajout d’un verrouillage des ennemis, fonctionnalité qui faisait cruellement défaut lors de notre précédente prise en main.

Nous restons toujours aussi enthousiastes à propos du jeu coréen, mais il y a un risque persistant d’excès. Cette richesse de mécaniques peut clairement devenir une force si elle est bien maîtrisée, mais elle pourrait aussi se retourner contre le jeu en rendant l’expérience trop chaotique et frustrante. C’est le sentiment qui nous habitait à la fin de cette démo. Nous sommes à la fois admiratifs devant l’ambition du projet, et inquiets face à son potentiel déséquilibre. Dans tous les cas, on salue les prises de risque engagées par Pearl Abyss qui confèrent à Crimson Desert une identité singulière, même si l’on perçoit nettement les multiples influences qui le traversent (Dragon’s Dogma, The Witcher 3, Zelda Breath of the Wild…)

Pas encore de drift avec les chevaux

Cette phase de siège était bien plus parlante que celle où l’on enchaînait les boss et nous illustrait clairement la dynamique d’un moment fort du jeu. Nous avons ainsi commencé par échanger avec quelques PNJ, tiré au canon, ou encore arraché le mât d’un drapeau pour aller le planter à un endroit précis. Une action qui, en apparence anodine, se révèle en réalité un indice crucial pour affronter le boss final de cette démo. En effet, il fallait réutiliser cette mécanique en prenant des piliers effondrés et frapper l’ennemi avec.

Nous n’avons pas exploré le monde ouvert à proprement parler, mais la démo offrait un terrain de jeu suffisamment vaste pour expérimenter les déplacements de notre héros. Kliff peut se mouvoir de manière classique (course, roulade, escalade), mais aussi utiliser un grappin pour se projeter sur les toits, escalader des falaises ou agripper des ennemis. Une dimension verticale bienvenue, qui renforce la sensation de liberté. Néanmoins, la prise en main reste encore perfectible, avec une physique un peu capricieuse et un manque de lisibilité quant aux éléments interactifs du décor. Il est également possible de chevaucher un cheval, mais pour effectuer le fameux dérapage aperçu dans les trailers, il faudra d’abord débloquer une amélioration spécifique, comme nous l’a précisé notre accompagnateur.

Cette grande bataille nous a permis de profiter pleinement du système de combat contre des ennemis standards. C’est clairement l’un des points forts du jeu, avec un gameplay à la fois riche et fluide, mêlant parades, esquives, sauts, contres et combos aériens. Il est même possible d’équiper plusieurs armes simultanément et de basculer de l’une à l’autre à la volée en déclenchant des enchaînements spécifiques.

Malgré tout, un bémol subsiste. Nous aurions aimé plus de liberté, là où cette démo demeurait très scriptée. À quelques mois de la sortie, cela peut s’avérer préoccupant. Car malgré une réelle densité visuelle et mécanique, nous n’avons toujours pas aperçu de carte, ni de menus de progression clairs, ni le moindre détail sur l’économie du jeu ou la montée en puissance du personnage. Crimson Desert s’annonce ambitieux et potentiellement remarquable, mais il reste encore trop de zones d’ombre pour se prononcer avec certitude.

Avec cette nouvelle démo de Crimson Desert, Pearl Abyss continue d’impressionner par l’ambition démesurée de son projet. Techniquement bluffant, mécaniquement dense, parfois même trop, le jeu semble capable du meilleur comme du pire. Il reste encore beaucoup d’inconnues (narration, monde ouvert, éléments de RPG) mais Crimson Desert a clairement les moyens de devenir l’un des jeux les plus singuliers de 2025.