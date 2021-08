Suda51 adorerait travailler sur un jeu Marvel, comme un jeu Deadpool ou Quicksilver

La sortie de No More Heroes III sonne a priori le glas de licence (même si Marvelous a maintenant l’avenir de la licence entre ses mains), du moins pour Suda51 qui a déclaré nous raconter la dernière bataille de son héros. Mais le créateur a encore plein d’idées en tête pour de nombreuses licences, comme il l’a déclaré au cours d’un stream de lancement pour No More Heroes III.

From the No More Heroes 3 launch livestream

– Grasshopper Manufacture is currently working on 3 new original IPs

– There are other projects in development as well (Hotel Barcelona?)

– Suda wants to work with Marvel (for example: on a Deadpool game)https://t.co/GBJoEuL1uE pic.twitter.com/6k0WeWCk9X

