No More Heroes III sera le dernier opus de la série

Tout juste disponible, No More Heroes III s’accompagne d’une nouvelle qui n’a rien de très agréable à lire pour les fans. Après avoir annoncé que la série serait en pause pendant dix ans au minimum, il y a de cela deux semaines, Suda51 confirme aujourd’hui les pires craintes des amoureux de Travis Touchdown : la licence s’achève définitivement avec son troisième épisode (dont vous pouvez retrouver notre test à cette adresse).

Adieu Travis, et bon voyage

Débutée en 2008 par chez nous sur une Nintendo Wii au top de sa forme, la licence No More Heroes aura su diviser avec son apparence désuète et son gameplay répétitif, mais s’est malgré tout construite une communauté de fans fidèles. Ainsi, les opus suivants ont été plutôt bien reçus, autant par les joueurs que par la critique d’ailleurs, et l’attente était grande autour du troisième volet. Histoire de relancer l’engouement des fans, Grasshopper Manufacture offrait même une sortie Switch aux deux premier volets plus tôt dans l’année.

Bref, après le retour de No More Heroes et Desperate Struggle, et bien sûr l’arrivée du sympathique Travis Strickes Again, les astres semblaient parfaitement alignés pour la sortie du troisième épisode. Le hic, et il va être difficile à faire avaler aux fans, c’est que Suda51 ne désire pas conduire plus loin ce cher Travis Touchdown.

C’est via un tweet que l’on apprend la nouvelle. Celui-ci explique que le final de No More Heroes III doit être pris de manière littérale, que Travis Touchdown s’apprête à prendre un long repos bien mérité. Puis Suda et Grasshopper disent tout bonnement adieu à ce héros déjanté, mais surtout à la communauté qui le suit depuis 2008. Une nouvelle qui fait de la peine, d’une certaine manière, mais qui peut aussi être vue sous un autre angle : pour une fois, une série se sera contentée de ce qu’elle avait à raconter, et aura su s’arrêter avant de tirer inutilement sur la corde…