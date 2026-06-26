Kingdom Come Deliverance II fête ses 6 millions de ventes depuis son lancement

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Warhorse Studios a su confirmer le succès du premier Kingdom Come Deliverance avec une suite qui est elle aussi plébiscitée. Pour son premier anniversaire, Kingdom Come Deliverance II célébrait déjà ses 5 millions de ventes, à mi-chemin du score du précédent épisode. Les diverses promotions du jeu et sa bonne réputation continuent aujourd’hui de faire le travail, avec un nouveau palier atteint.

Kingdom Come Deliverance 2

En route pour rattraper le premier jeu

C’est donc les 6 millions de ventes que Warhorse célèbre aujourd’hui pour son Kingdom Come Deliverance II. Un exploit pour le RPG, qui profite d’ailleurs d’une promotion sur Steam dans le cadre des soldes d’été, si vous souhaitez vous le procurer à bas prix. À noter que ce chiffre n’englobe évidemment pas les personnes qui ont joué à cet épisode via le Game Pass, ce qui veut dire qu’encore plus de monde a aidé Henry dans son périple.

On comprend donc aisément pourquoi le studio s’est empressé de se mettre au travail sur un nouvel épisode de la licence, même si on ne sait pas encore réellement s’il s’agit d’un Deliverance 3 en bonne et due forme. Ce serait ambitieux étant donné que sa sortie est prévue pour la prochaine année fiscale, tandis qu’un jeu en monde ouvert dans l’univers du Seigneur des Anneaux est aussi en production chez Warhorse Studios. Que de bonnes perspectives pour le studio.

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Jaquette de Kingdom Come Deliverance II
Kingdom Come Deliverance II
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Date de sortie : 04/02/2025

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