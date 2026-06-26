Romeo is a Dead Man se met à jour avec un mode Photo et des costumes tirés de Hotline Miami

Romeo change de garde-robe

Cette nouvelle mise à jour de Romeo is a Dead Man n’est d’ailleurs que proposée sur la version Steam pour le moment, même si elle arrivera prochainement sur PS5 et Xbox Series. Vous y retrouverez ici la présence d’un mode Photo avec tout plein de filtres différents pour prendre les meilleurs clichés au beau milieu des combats très intenses du jeu.

Pas forcément de quoi vous donner envie de réinstaller le jeu ou de recommencer l’aventure. Alors Suda51 a un peu plus de choses à vous proposer ici grâce à un nouveau système de costumes. En dehors des nouvelles tenues que vous débloquerez et qui sont liées à l’univers du jeu, vous aurez également accès à deux costumes issus de Hotline Miami. Une collaboration assez inattendue qui est bonne à prendre, surtout dans la mesure où elle est gratuite, là où d’autres ne se seraient pas gênés pour vous demander un petit billet.

On nous prévient d’ailleurs qu’il s’agit là de la « première » mise à jour de contenu du genre, sous-entendant qu’il y en aura d’autres dans les mois à venir.