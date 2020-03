Lorsque vous débarquerez sur votre île dans Animal Crossing New Horizons, vous aurez la surprise de découvrir des vergers aux 4 coins de votre nouveau chez-vous. Mais, autant vous allez pouvoir choisir beaucoup de choses dans ce jeu, mais les fruits qui seront présents sur votre île vous seront attribués aléatoirement au début de l’aventure. Et vous ne pourrez plus en changer. Mais heureusement, vous allez pouvoir planter tous les fruits présents sur Animal Crossing New Horizons, et nous allons vous expliquer comment vous les procurer !

Comment obtenir tous les fruits dans Animal Crossing New Horizons ?

À l’heure où nous écrivons cet articles, il y a 6 variétés de fruits différentes qui sont : les pêches, les poires, les pommes, les noix de coco, les cerises et les oranges. Chaque fruit pourra être revendu à Méli, et ce qui est intéressant, c’est que les fruits provenant d’autres îles pourront être revendues à Méli beaucoup plus cher :

Fruits disponibles au départ de votre île : 100 clochettes /unité

/unité Noix de coco : 250 clochettes /unité

/unité Fruits provenant d’autres îles : 500 clochettes/unité

Vous comprendrez qu’il sera dans votre intérêt de récupérer des fruits exotiques afin de vous faire un maximum de clochettes et de rembourser Tom Nook. Pour cela, rien de plus simple :

Un deuxième fruit vous est envoyé par votre maman virtuelle par courrier

Visitez les îles de vos amis afin de récupérer d’autres fruits pour compléter votre collection

afin de récupérer d’autres fruits pour compléter votre collection Visitez une île mystère, grâce à la méthode que nous vous avons détaillé via une autre astuce. Chaque île mystère contiendra des arbres fruitiers d’une seule sorte, mais également des cocotiers. Les cocotiers seront toujours présents, par contre les arbres fruitiers peuvent changer d’une île mystère à l’autre, et seront la plupart du temps les arbres fruitiers que vous possédiez au début de votre aventure. Mais pas toujours ! Avec un peu de chance, vous pourrez trouver des fruits exotiques.

Une fois les fruits en votre possession, vous allez devoir les planter sur votre île pour faire fructifier vos bénéfices. Et la méthode est relativement aisée : creusez un trou dans le sol, et plantez votre fruit pour voir une jeune pousse faire son apparition. Arrosez-la tous les jours pour obtenir des fruits au bout de 3 jours.

Vous êtes maintenant en possession de tous les types d’arbres fruitiers que possèdent le jeu, pour l’instant ! En effet, des mises à jour futures apporteront certainement d’autres variétés de fruits.

